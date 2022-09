Mintegy kétszázan kértek már hatósági bizonyítványt arról Székesfehérváron, hogy többgenerációs ingatlanban élnek - számolt be portálunk érdeklődésére Kincses Zsolt Dávid, a székesfehérvári polgármesteri hivatal hatósági főosztályvezetője. Amint arról korábban hírt adtunk, az egy épületben, egy fogyasztási helyen, de a valóságban ezen belül külön lakóegységben élőknek nyújt segítséget a kormány akkor, ha az illető igazolni tudja, hogy több lakás is van az adott ingatlanon belül. Ilyen esetben ugyanis nem a teljes épületre, hanem lakásonként számolják majd az elfogyasztott gázt, azaz így az ártámogatott gáz is lakásonként lesz igénybevehető.

– Nagyon sok az érdeklődő, a rendelet megjelenése óta eltelt pár nap alatt eddig már mintegy kétszázan adták be kérelmüket a polgármesteri hivatalban annak érdekében, hogy állítsuk ki azt a hatósági bizonyítványt, amely a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belüli lakások valós számát igazolja – tette hozzá Kincses Zsolt Dávid.

A hatósági bizonyítványt a polgármesteri hivatal állítja ki, a kérelmet le lehet tölteni a város honlapjáról. A formanyomtatványt elektronikus (ügyfélkapu), postai, vagy személyes úton is el lehet juttatni az önkormányzathoz. Kérelmet csak lakossági fogyasztó adhat be, két tanúnak is alá kell írnia, büntetőjogi és kártérítési felelősségük tudatában.

– A kérelem benyújtását követően a hatósági főosztálynak a jogszabály alapján 8 napja van arra, hogy a hatósági bizonyítványt kiadja, vagy annak kiadását megtagadja. A legelső napon még nem volt egyértelmű, de aztán hamar kiderült, hogy minden egyes hatósági bizonyítvány kiadását helyszíni szemlének kell megelőznie, azaz minden ingatlant meg kell néznünk! Az előterjesztett kérelmek napi folyamatos emelkedő számúak, de igyekszünk a helyszíni szemléket a lehető legrövidebb időn belül elvégezni – tette hozzá a főosztályvezető.

Mint mondta, fontos tudni, hogy a vonatkozó kormányrendelet és az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) 105. paragrafusa alapján kell megvizsgálniuk a lakóingatlant. Ez alapján egyik nagyon fontos kitétel, hogy az egy fogyasztási mérőórával rendelkező társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanban legfeljebb négy önálló lakás rendeltetési egység lehet. Minden olyan résznek, amelyet lakásként szeretne elismertetni a lakossági fogyasztó önálló bejárattal kell rendelkeznie. Gyakori megoldás például az, hogy külön külső lépcső vezet fel a ház második szintjére, ahol külön bejárat van: ez tökéletes igazolása annak, hogy a felső szint nem az alsó lakás része. Ha egy szinten belül van két lakás, akkor kritérium, hogy a közös közlekedőből külön ajtó nyíljon a lakrészekbe. Ugyancsak fontos az, hogy minden lakrész alkalmas legyen többek között pihenésre, otthoni tevékenységek folytatására, főzésre, mosogatásra, étkezésre, tisztálkodásra, illemhely-használatra, azaz például konyha, fürdőhelyiség, wc legyen benne.