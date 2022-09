A faluban régi hagyomány, hogy ilyenekor ősszel, szüret idején (általában szeptember közepén), ünneplik a szőlőt, a bő termést. Akadnak rosszabb évek, de a szőlőművelők akkor is megtartják a felvonulásukat. Ők így tisztelegnek a nemes gyümölcs előtt. Pusztavámon több család is a bor értékesítéséből él. Ilyenkor ősszel megtelnek a hordók, a gazdák elégedettek és talán boldogok is.

A felvonulók az evangélikus templom előtt gyülekeztek, majd elindult a menet a főtér felé. Útközben muzsikált a fúvószenekar, táncoltak a néptáncosok, énekeltek a népdalkórus tagjai. Az út mentén asztalok, rajta sütemények, tavalyi bor és pálinka. A hangulat kitűnő. Ebben az évben az általános iskola diákjai is részt vettek a felvonuláson, ők is megálltak az asztalok mellett, süteményeken kívül csak üdítőt ihattak.

A kultúrház nagyterme teljesen megtelt. Szili Bernadett a Pusztavámi Művelődési Ház megbízott igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

– Nagy öröm, hogy idén is együtt ünnepelhetünk, részünkről nagyon fontos a hagyományőrző szüreti mulatság megrendezése. A szüret számunkra is egy hagyomány, hiszen ekkor egy egész éves kemény munka gyümölcse érik be. Leonardo da Vinci ekképp vélekedett: „Így hát azt hiszem, hogy sok boldogság adataik azoknak az embereknek, akik ott születtek, ahol jó borok vannak.” Leonardo szavaival nemérdemes vitatkozni.

Ezt követően Gerlinger Tibor a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket.

A műsor első számaként a Pusztavámi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde „Pumukli” csoportjának műsorát élvezhettük. A kis táncosokat Bálint-Metlágel Judit óvónő készítette fel. Következett a Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola tánccsoportja, akik hatalmas tapsot kaptak. A csoportot Freyné Pratsler Anikó vezette. Szavalatot is hallottunk, méghozzá 2. osztályos tanulóktól. Visztné Kemele Szilvia és Róth Eszter tanárnők készítették fel a tanulókat. Eljött a nótázás ideje is. Szinpadra lépett a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar, melynek művészeti vezetője Staudt István. Mondanunk sem kell, hogy a hangulat a tetőfokára hágott. Jött Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekara. Szólt a sramli, a közönség a zenekarral együtt énekelt. Köszönhető ez a karmesternek, Katona Árminnak. A kitűnő fúvószenére, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport is jött, a közönség el volt ragadtatva a zenétől és a táncosoktól. A tánccsoport művészeti vezetője Varga Viktória.

A rendezvény jól sikerült, de igazságtalanok lennénk, ha a „háttérben” dolgozókat nem említenénk meg: köszönet illeti a Nyugdíjas Klub tagjait, a polgármesteri hivatal dolgozóit, az énekkart, a zenekart, és a tánccsoportot a finom süteményekért.

Egy év múlva ismét szüreti mulattság, reméljük, a járvány addigra végleg eltűnik.