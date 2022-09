Akár Gombóc Artúr is eszünkbe juthatna, aki köztudottan mindenféle csokoládét szeretet a töltöttől a kereken át a lyukasig bezárólag. Nos, így volt ez a lecsókkal is: akadt juhtúrós, töltött, vargányás, cigány, hagyományos, vajdasági és számos egyéb változat is. A pontosság kedvéért: 265 magánszemély, 55 cég és 38 civil szervezet foglalt helyet a Zichy liget környékén szombat kora reggel, hogy akár a verseny miatt, akár csak kellemes időtöltésként megfőzzék saját lecsójukat. Idén új zsűri állt fel, amelynek tagjai - Bóza Roland, Hermanné Nagy Veronika, Selymes Péter, Adamek Balázs, Szőllősi Istvánné és Tőkés Dániel - két csoportban járták a főzőhelyeket és 119 lecsót kóstoltak meg a nap folyamán. Ezúttal csak a lejobb 4-20. hely sorsát döntötték el sorsolással, a dobogós helyeket szigorúan szakmai szempontok alapján osztották ki.

A különdíjak sorában minden évben különleges helyet foglal el a Sipi Kupa, amelyet a verseny alapítójának, Sipos Józsefnek az emlékére hoztak létre 2011-es halálát követően. Annak idején, 2004-ben 60 nevezővel indult a Fehérvári Lecsófőző Vigasság, amely mára országos hírnévre tett szert, így nem csak a városból és környékéről, de az ország távolabbi pontjairól is érkeznek csapatok a versenyre. Idén a zsűri úgy döntött, hogy díjjazza a legfiatalabb főzőt is, aki ugyan nem nevezett be a versenyre, de az ítészek szerint, ha megtette volna, ott lehetett volna a legjobbak között. Vajta Dániel darált húsos, buggyantott tojásos, csülkös lecsójával aratott sikert a szakemberek között.

A Lecsókirály fejére Cser-Palkovics András, polgármester tette fel a koronát

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A legjobb lecsóért járó korona Ábrahám Csaba fejére került. A Vajdaságból, Szabadkáról származó győztes, mint elmondta, 2018-ban költözött Fehérvárra és 2019-ben csapatával már benevezett a versenybe, de akkor nem kerültek be a legjobbak közé. Idén viszont ő irányította a csupa vajdasági barátaiból álló gárdát, akikkel egy szerb ételt, a Leskovačka mućkalica-t készítette el: a lecsóalapba – amibe a paprika grillen sütés után, a héja nélkül kerül bele – grillezett húst tesznek. A versenyen ez most bográcsban készült és agyagedényben fejezték be. A lecsófőző vigasságon így aztán jövőre biztosan ott lesznek, hiszen már a főzőhelyük számát is megkapták a díjátadón.