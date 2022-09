A nyugdíjas éveikbe lépő pályatársak számára szervezi minden évben a Senior Orvosok Találkozóját Altorjay András kardiológus, főorvos. Az eseményre a hétvégén, az alig pár hete megújult Szent István Király Székesegyházban került sor, ahol átadták a Szent Márton érmet, Nagy Benedek szobrászművész alkotását. A főszervező ünnepi beszédében kiemelte, az érem a fiatal és a szenior orvosok összetartozásának jelképe, felirata pedig Hippokratész szavait idézi: „A művészet örök, de az élet rövid”.

– 18 éve szerveztük meg az első szenior találkozót, eddig több mint 200-an kapták meg a Szt. Márton Emlékérmet. Az idő múlását mi sem bizonyítja jobban, hogy ezen idő alatt több mint 100 kolléga halt meg – fogalmazott Altorjay András beszédének kezdetén, majd egy perces néma gyásszal emlékeztek meg a tisztelt egybegyűltek azokról, akik már nem lehetnek itt. – Utolsó találkozásunk óta számos kollégánk halt meg, olyanok, akik legutóbb még velünk együtt voltak, emléküket megőrizzük szívünkben: Wesztergom Erzsébet, született: 1932, laborszakorvos, transzfúziós állomás vezető; Szánthóné Pöstyéni Katalin, 1931, neurológus, pszichiater, igazságügyi szakértő; Fekete András, 1945, háziorvos, Szabadegyháza; Tolner Margit, 1944, belgyógyász, háziorvos; ifj. Tokodi István, 1965, gyermekgyógyász, gastroenterológus, n eonatológus, ov. főorvos; Kertész László, 1961, belgyógyász, kardiológus; Somos János, 1965, sztomatológus és szájsebész ov. főorvos; Solt István, 1938, belgyógyász, gastroenterológus, nefrológus, ov. főo.; Csiffáry Éva, 1945, gyermekgyógyász és pszichotherapeuta, Mór; Rikker Csaba, 1955, belgyógyász, nefrológus; Baráth Károly, 1925, radiológus főorvos; Végh Ágnes, 1933, gyermekszakorvos; Bakó Béla, 1929, háziorvos, Kápolnásnyék; Fekete Zsuzsanna, 1946, neurológus, gyermek pszichiater; és Kulcsár Zsuzsanna, 1955, üzemegészségügy – sorolta fel elhunyt kollégái nevét.

Ezt követően egy április eseményt idézett fel a kardiológus: – Ferenc pápa egy Szent Mártont ábrázoló bronzplakettet ajándékozott Orbán Viktor magyar kormányfőnek, amelyet a Szentatya személyesen választott ki a Vatikán műhelyéből.

„Ez a dombormű Szent Mártont ábrázolja, aki egyébként magyar ember – jó, tudom, Pannónia, római provincia volt, de mégis, ti Szent Márton népe vagytok. Ez a kettévágott és a szegény vállára terített köntös pedig az a szolgálat, amelyet értük tesztek. Az a szegény pedig azt a félmillió menekültet jelenti, akiket most befogadtatok" – fűzte a magyarázatot Ferenc pápa az ajándékválasztáshoz. – Ilyen az orvos és minden humán szolgáltatást végző ember élete, aki életének felét a betegekre, a gondjaira bízottakra költi, mint Márton köpenyének felét a koldusra – folytatta ünnepi beszédét Altorjay András. – Vegyétek hát ezt az érmet erkölcsi kárpótlásként, munkátok kései elismeréseként a fiatalabb pályatársaktól, a Magyar Orvosi Kamara Fejér megyei Szervezetétől.

Ezután Spányi Antal megyéspüspök megáldotta a Szt. Márton Emlékérmet, amelyet ő maga is megkapott ezen a különleges eseményen. A Püspök Atya elmondta, hogy az orvosokat az egyházban mindig is nagy tiszteletben tartották – a Szentírásban több orvos is szerepel – , aki a maga hivatását és küldetését feltétlenül úgy végzi, ahogy azt a Jóisten megparancsolta, felebaráti szeretett szolgálatával a szegényekhez, betegekhez való odahajolással, megsegítésével.

Az idei találkozón Spányi Antal, Smohay András, Szabó Bakos Györgyné, Bálint Éva, Beh Mária, Gyuranecz Miklós, Heczel Sándor, Ignáth Ildikó, Répássy György, Schandl Károly, Szűts Marcella és Tóth Imre vette át személyesen a díjat, de elismerték még Bakos Júlia, Bognár Ida, Dudar Éva, Hegyi Klára, Horváth Ilona Gyöngyi szolgálatát is, akik sajnos nem lehettek ott az ünnepi alkalmon. Emellett az aranydiplomát kapott Matyikó Flórát és Simon Gábort is kiemelték, valamint örömüket fejezték ki Szöllősy Edit Pro Civitate kitüntetésének, Horváth Éva, Székesfehérvár Egészségügyéért-díjának, valamint Varga Miklós, Polgármesteri Elismerő Emlékérmének. A találkozó azonban nem csak hivatalos elismerések átadásából állt – az ünneplést követően a tisztelt egybegyűltek megtekinthették a felújított Bazilikát, az új Látogató Központ, valamint az Egyházmegyei Múzeumot is.