Mint megtudtuk, a gyakorlat alapja egy teljes harcászati feladat végrehajtása volt zászlóalj harccsoport szinten. A kiképzési foglalkozás célja, hogy a feladatban résztvevő nemzetek katonái megismerjék egymás eljárásrendjét, feladatrendszerét, valamint, hogy többnemzeti környezetben is el tudják végezni a kapott utasításokat. Maga a hadgyakorlat szeptember derekán kezdődött, akkor még csak ismerkedtek egymással a résztvevők, és csak a száraz-, illetve a vaklőszeres begyakorlások után kezdtek hozzá az éleslövészetnek.

A gyakorlatban 17 alakulat, azon belül mintegy 600 fő vett részt csak a Magyar Honvédség kötelékéből. Az olaszok hegyivadász századdal érkeztek, míg az amerikaiak egy légiszállítású lövészszázaddal érkeztek. A horvát haderő harctámogató, illetve harcbiztosító erőkkel vett részt a gyakorlaton, és a V4-es együttműködés keretében megjelent a szlovák haderő egyik százada is.

A Kiemelt Éberségi Tevékenységű Harccsoport többnemzetivé tételéről még márciusban döntött a kormány. Ezzel kapcsolatban Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka azt mondta: -Magyarország azonnal felajánlotta a saját zászlóalját, hogy mi ebben részt veszünk, majd az Egyesült Államok, Olaszország, Törökország és Horvátország is csatlakozott. Múlt héten NATO ellenőrök előtt is bizonyította az egység, hogy tagjai bevetésre készek. A mai nap egy bemutató, melynek keretében a katonai vezetőknek, illetve a politikai mestereknek mutatjuk be, hogy a NATO-katonák képesek együttműködni és megvédeni a NATO, illetve a nemzetek területét. Ezek a csoportok a látható részét képezik a gyakorlatnak, de mindeközben, ha láthatatlanul is, de ott vannak és dolgoznak a kiberkatonák is, tehát a cyber területen is jelentős a fejlődés.

A hadgyakorlat végén elrendelt pihenő előtt Szalay-Bobrovniczky Kristóf végigjárta az eseményen felsorakozott magyar alakulatokat. A honvédelmi miniszternek bemutatták az eszközöket és azok kezelőit is a gyakorlópálya peremén.