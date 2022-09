Hétfőn reggel megtelt a terem a jelentkezőkkel a régi Tiszti Klub épületének emeletén. Húsz toborzásra jelentkező döntött úgy, hogy aláírja azt a hat hónapról szóló szerződést, mely jelentős plusz pontokat biztosíthat a felsőoktatási felvételhez.

A toborzással kapcsolatban Németh Andor alezredest kérdeztük. A Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Hadkiegészítő és Toborzó központjának parancsnoka elmondta: -Az önkéntes katonai szolgálat fő hívószava a felsőoktatásban megszerezhető többletpontok voltak, ennek ellenére nem csak a fiatalok jelentkeztek, akik továbbtanulási szándékkal bírnak, hanem még 40 évesek is felkeresték a toborzó irodát. Az érdeklődők egy része nem a továbbtanuláshoz szükséges eszközként, hanem munkahelyként, hivatásként tekint erre a pályára.

Mint megtudtuk, nem csak ebben a tekintetben mutat vegyes képet a jelentkezők köre, hanem korra és nemre való tekintettel is. A toborzó főtiszttől azt is megkérdeztük, hogy mi lesz azzal, aki szeretne később a honvédség kötelékében maradni? Németh alezredes elmondta: -A most aláírt szerződés fél évet foglal magába, ami meghosszabbítható plusz egy fél évvel. Ez alatt az idő alatt általános katonai kiképzést kapnak, de van arra mód, hogy a második etapban más katonai ismereteket szerezzenek. Lehetnek akár harckocsizók, de bármilyen másik különleges területre is jelentkezhetnek. Megvan a lehetősége annak is, hogy a maximálisan egy év önkéntes katonai szolgálat alatt bármikor szerződéses katonai szolgálatot vállaljon az, akinek megtetszett a pálya.

A sereg akkor is elégedett, ha csak a pontokért jönnek a toborzásra a fiatalok, ugyanis mindegy milyen céllal érkeztek a honvédséghez, kiképzett tartalékos katonaként térnek vissza civil a világba.

A toborzás tehát megtörtént és 18 Fejér megyei jelentkezett az irodában. Csapatuk kiegészül két Tolnából érkezett önkéntessel, ugyanis abban a megyében csak ennyi jelentkező volt, így őket átcsoportosították a mi megyénkbe. A szerződéseket aláírták, kezdődhet a kiképzés. Ezzel kapcsolatban Gőz Csaba őrnagyot kérdeztük.

Az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 17. Területvédelmi Zászlóalj törzsfőnöke elmondta: -A most kezdődött önkéntes katonai szolgálat (ÖKSZ) program egy viszonylag újfajta tartalékosi rendszer része. A mostani a második alkalom, hogy megkezdte a honvédség ezt a fajta kiképzési struktúrát. Lényege, hogy átsegíti a fiatalokat a felvételi ponthatárokon. A szolgálatért különböző plusz pontokat kapnak, attól függően, hogy ki mennyit vállal? Maga a kiképzés 2-4, illetve 6 hónapos etapokban történik. Az első két hónapban megkapják az alapkiképzést az egységes alapképzési programnak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a programmal szembesülnek az önkéntesek, mint a honvédség összes többi katonája, függetlenül attól, hogy milyen helyszínen és milyen módon és minőségben jelentkezik valaki. Két hónap befejeztével dönthet úgy a katona, illetve az ÖKSZ-t vállaló, hogy más kötelékben kívánja folytatni a szolgálatot. Ez lehet bármilyen műveleti alakulat, Tatától Hódmezővásárhelyen és Kaposváron át Debrecenig. Ott megkapják a megfelelő szakképzést, ami további plusz pontokat jelent. Természetesen dönthet bárki úgy, hogy marad itt, a területvédelmi zászlóaljnál és kötelék kiképzéseket hajt végre velünk.

Az ÖKSZ-ra jelentkezők tehát ezzel a jogviszonnyal legfeljebb egy évet tölthetnek a sereg berkeiben. Utána el kell döntenie a végzettnek, hogy milyen irányt vesz az életük. Három választásuk van. Vagy más területre mennek dolgozni, de közben tartalékos katonák maradnak, vagy ténylegesen, szerződéses katonaként szolgálnak tovább, vagy legrosszabb esetben mondhatják azt, hogy teljesen szakítani akarnak a sereggel, mert erre is van mód.

Gőz őrnagy elmondta, hogy mind a háromra van példa. Sokan a pontszerzés miatt vállalják ezt, de aztán a jelentkezők egy része megkedveli a katonaéletet. A főtiszt azt sem tagadta, hogy arra is van példa, hogy páran kiszóródnak még az elején.

A munkaidővel kapcsolatban azt tudtuk, meg, hogy alapesetben napi 8, heti 40 óra a munkaidő, és azt is, hogy reggel fél nyolcra kell beérkezni az állomáshelyre, ám kiderült az is, hogy a távozás ideje nem mindig olyan egyértelmű, ugyanis vannak hosszabb , nagyobb gyakorlatok, feladatok, akár éjszakai gyakorlatok is, ahonnan nem lehet délután négykor hazamenni. A törvény által előírt pihenőidőkre természetesen nagy gondot fordít a Magyar Honvédség.

A haza védelme mindenekelőtt való, ugyanakkor a szerződések aláírásakor mindig fontos, ha nem épp a legfontosabb kérdés, hogy mennyi a fizetség, illetve az illetmény, így hát mi is rákérdeztünk. Mint megtudtuk az első két hónapban a minimálbér 100 százaléka, vagyis bruttó 200 ezer forint, melyből 133 ezret kapnak készhez. Két hónap után megemelkedik a jövedelem, onnantól a garantált bérminimumot, vagyis bruttó 260 ezer forintot kapnak az önkéntesek havonta.