Közel egy évvel ezelőtt számolhattunk be arról, hogy napelemes és geotermikus hőt alkalmazó rendszert építettek ki, illetve fejlesztettek tovább - tizenhárom helyi intézmény számára Agárd, Gárdony és Dinnyés településrészeken. A térség termálvize így már két kútból hasznosul a helyi közösség számára, a nap energiáját pedig számtalan napelem alakítja át árammá. Ám akkor még a takarékosság és a környezetbarát szemléletmód volt az elsődleges szempont, ki gondolta volna, hogy alig egy évvel később ez a rendszer már a fenntarthatósághoz és a mindennapi élethez válik elengedhetetlenné.

A folyamatot már 2010-ben elindította a város azzal, hogy geotermikus fűtést állítottak be a városi intézmények nagy részében, illetve 2014-től a város fotovoltaikus rendszerének köszönhetően napelemek segítségével részben kiváltja a vételezett villamos energiát. Tavaly pedig ezeknek a rendszereknek a továbbfejlesztése vált lehetővé TOP pályázati forrásoknak köszönhetően. Éltek is a lehetőséggel: újabb – több mint ezer méter mély - kutat fúrtak, kiépítették az alközpontokat, bővítették a vezetékeket. Így most már saját, helyi energiából oldhatja meg a város az Agárdi Gyógyfürdő, a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium, a gárdonyi idősek otthona, a Kossuth utcai lakópark, a Városháza, a gárdonyi iskola, a gárdonyi állomással szembeni szalagház, és a gárdonyi központban lévő emeletes házak, továbbá a Csuka Csarnok, a Kaptár, a Nemzedékek Háza, a Fókusz Családsegítő Szolgálat épülete és a gárdonyi óvoda fűtését is. Az épülő városi bölcsőde szintén a rendszer része lesz.

Tóth István, Gárdony polgármestere most azt mondja: „A mai helyzetet látva nagyon jól döntöttünk”. A feol.hu kérdésére pedig hozzátette: valószínűleg ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően nem kell bezárniuk az érintett közintézményeket a télen, amikor a rezsiárak várhatóan megsokszorozódnak. Ahogy teszi ezt most minden önkormányzat, úgy Gárdony is elemezte közintézményei várható téli rezsiköltségeit. S noha a város polgármestere szerint a fejlesztéseknek köszönhetően „viszonylag jó helyzetben” vannak, azért van teendő: az agárdi és a dinnyési óvoda nem tudott rácsatlakozni a geotermikus fűtésre, messze vannak a vezetékrendszertől. Éppen ezért itt még gázzal fűtenek, ami bizony sokba fog kerülni. A tervek szerint – árulta el a polgármester -, ezen közintézmények esetében napelemes megoldásban és elektromos kazánban gondolkodnak – melyek kiépítése, ha nem is idén, de jövőre mindenképpen célfeladat.