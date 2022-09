A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom koordinálásával öt éve rendezik meg a Gyerekeket a magasba programot határon innen és túl. Idén 35 település, köztük Székesfehérvár is csatlakozott a kezdeményezéshez, kiállva ezzel a gyermekvállalás és a családalapítás fontossága mellett. Fehérváron immár hagyományosan a SZÉNA Egyesület a Családokért civil szervezet rendezi meg az eseményt, akik már 27 éve segítik a helyi kis- és nagycsaládokat.

A program különlegessége, hogy a regisztrált 35 település mindegyikén, pontban 11 órakor emelték magasba a gyermekeket, amely a figyelemfelhívás mellett egy rekordkísérlet is volt. A szervezők célja a korábbi tízezres szám túlszárnyalása volt. Hogy ez sikerült-e azt egyelőre nem tudni, az viszont biztos, hogy Székesfehérvár kivette a részét, hiszen szülők, nagyszülők izmaikat nem sajnálva kicsiket és kicsit nagyobbakat is rendületlenül tartottak a magasba.

Az esemény fővédnökeként Tarné Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes és világbajnok öttusázó is a magasba emelte gyermekét, Vincentet.