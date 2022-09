Több fotó is látható a közösségi oldalak különböző csoportjaiban, amelyek szerint egynémely embertársunk úgy parkol itt le reggel, hogy azzal gyakorlatilag zsákutcává teszi a parkoló postaépület melletti részét. Ezzel valószínűleg cirkalmasabbnál cirkalmasabb szitkok százait generálja, ám ami a nagyobb probléma: nem egyszerű megfordulni az amúgy is szűk helyen a balra és jobbra parkoló autók között. Sőt, olyat is láttak már a hozzászólók, hogy valaki egyszerűen beáll a két sorban, hosszirányban húzódó autósor mellé harmadiknak, s ezzel jól bezárja az így középre kerülő autót, akinek ha a gazdája a munka után megérkezik a vonattal, semerre nem tud majd kiállni az autóval.

Hétfő reggel, direkt 8 óra után, amikor az ide érkező autósok többsége már leparkolt és elindult vonattal a budapesti munkahelye felé, tettünk egy kört. Nos, ekkor a vasútállomás épülete felé eső szakasz „végén”, ahol a terület leszűkül, és ahol általában gond szokott lenni, szerencsére senki nem állt be úgy, hogy ebből a szakaszból zsákutca alakuljon ki, tovább lehetett menni balra.

Néhány órával később ismét megnéztük, mi a helyzet. Ekkor már zsúfolásig megtelt autókkal a terület, és egyre jobban látszott az, hogy elég sajátos parkolási rendet alakítottak ki maguknak azok, akik otthagyták járműveiket. A parkoló bizonyos szakaszain az átjutás is nagy figyelmet igényelt, hiszen a minkét oldalról autókkal szegélyezett út itt-ott jelentősen beszűkült a sofőrjeiket váró járművek miatt.

Ez a fotó a Fehérvári gyökerek közösségi oldalra került fel: itt lehetne kijönni a parkolóból, de a Renault és a Citoren elállta a kivezető utat

Forrás: facebook (Fehérvári gyökerek)

Ottjártunkkor egy autót láttunk, akinek tulajdonosát valószínűleg kellemetlen meglepetés éri majd, ha távozni szeretne. A járművet körbeállták, mind a négy oldalát autók szegélyezték, így jelen helyzetben sehogy sem tudja elhagyni a parkolót. Bár nem találkoztuk több olyan autóval, amely biztosan nem tud kiállni, de olyan „megoldásokat” láttunk, hogy a párhuzamos beállású kocsisorba valaki merőlegesen parkolt be, nagyon közel a két oldalán hosszában álló autókhoz. Utóbbiakat nem irigyeljük, nem lesz könnyű dolguk kiállni innen...

Van, aki merőlegesen, más párhuzamosan parkol. Nincs is ezzel baj addíg, amíg valakit be nem szorítanak az autók maguk közé...

Fotós: Házi Péter

Amint arról évekkel korábban beszámoltunk, ezt a területet a környékbeli parkolási gondok enyhítésére az önkormányzat üzemeltetésbe kapta a MÁV-tól, hogy a kiváltott vágányok helyén egy ideiglenesen – az intermodális központ építésének megkezdéséig – parkolásra használható területet lehessen kialakítani. Megkerestük a Mávot és a Városgondnokságot is, lehet-e valamit tenni a rendezettebb parkolás érdekében. A MÁV szóvivője annyit mondott, a területet a fehérvári önkormányzat kezeli, ám mivel ez egy ideiglenes parkoló, nincsenek felfestések, ezért az ide leparkolók közlekedési kultúráján múlik, hogy mennyire figyelnek egymásra.

Bozai István városgondnok ugyancsak elmondta, hogy a szűk területen nem lehet kialakítani komolyabb parkolót, az ide érkezőknek kellene reggel úgy leparkolniuk, hogy azzal másokat ne hozzanak kellemetlen helyzetbe. A területtől nem messze, a régi Vesztegzár helyén nemrég átadott ideiglenes parkolónál több hely volt, ott direkt tettek le padkákat, amikhez az autók igazodni tudnak, ott láthatóan jól működik a parkolás felfestés nélkül is. A városgondnok hozzátette, ha valóban nem lehet kiállni, érdemes a rendőrségnek szólni, ők tudnak az ügyben fellépni. Nem mellékesen ő is azt kéri az ide érkezőktől, hogy a parkolásnál legyenek tekintettel a többiekre, és ha elől nincs hely, a parkoló távolabbi részében álljanak meg.