A péntek délután tartott sajtótájékoztató keretében Tessely Zoltán a térség országgyűlési képviselője, Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Molnár István a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei igazgatója közösen számolt be arról, hogy elkezdődött a pátkai bekötőút belterületi szakaszának felújítása.

– Régóta várunk a pátkai bekötőút felújítására. Most azt hiszem felcserélődtek a dolgok, mert azt gondoltuk, hogy a külterületi szakasz készül el előbb, a belterületi rész viszont megelőzte azt a beruházást – fogalmazott Tessely Zoltán. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. sikeresen benyújtott Magyar Falu Program pályázatának köszönhetően zajló beruházás keretében közel 93 millió forintból mintegy 1,7 kilométer hosszú útszakasz újul meg. – Elmondható, hogy a korábban már felújított szakaszokat nem érinti a beruházás, de a többit igen. Egy szerkezeti megerősítés történik és kétrétegű aszfalt kerül az útra – mondta Tessely Zoltán.

Molnár Krisztián úgy fogalmazott, a felújítással kapcsolatban meghallották a helyi civilek szavát. – Külön köszönöm Molnár István igazgató úrnak, aki élt azzal a szakmai döntéssel, hogy nem minden esetben a forgalmi számok azok, amik meghatároznak egy útfelújítási szükségletet, hanem sokkal inkább a helyben élők, vagy az átutazók komfort- és biztonságigénye – emelte ki a megyei közgyűlés elnöke. Molnár Krisztián a bekötőút külterületi szakaszával kapcsolatban elmondta, hogy a támogatói döntés megszületett, a rendkívüli háborús helyzet és a rezsiproblémák miatt viszont, ahogy az országban még el nem indult összes nagyberuházást felülvizsgálják, úgy ezt is. – Most is azért küzdünk, hogy ez a fejlesztés még az idei évben megtörténhessen. Októberig van generálkivitelezői keretszerződése a Magyar Közútnak arra a szakaszra is. Reményeim szerint sikerül közösen elérnünk a helyiek érdekében, hogy még idén megvalósulhasson az a fejlesztés is – emelte ki Molnár Krisztián.

Fotós: Nagy Norbert



– A pátkai bekötőút átkelési szakaszát érinti ez a felújítás. Ez az útszakasz az 1950-es években épült ki, és kis forgalma miatt aszfaltburkolatot nem sikerült rá fordítani. A legutolsó beavatkozás 1976-ban történt, akkor is csak felületi bevonatot kapott ez az út, illetve 2007-ben a szennyvízcsatorna építése érintette a szakasz bizonyos részeit, ami miatt sajnos pepitává vált – emelte ki az úttal kapcsolatos információkat Molnár István. Mint mondta, a jelenleg zajló projekt keretében a régi makadámburkolatos szakasz és a szennyvízcsatorna építésekor rossz állapotba került szakaszok is felújításra kerülnek, így egy egységes, jó állapotú aszfaltburkolat létesül a településen. – Mindenhol két rétegű aszfaltburkolatot építünk be, ami kellő teherbírást eredményez és a forgalmat hosszú távon is el tudja viselni. Közel 1900 tonna aszfaltot kell beépíteni, a burkolat elhelyezését követően pedig a padkát is elkészítjük és a teljes átkelési szakaszt új burkolati jellel is ellátjuk – hangsúlyozta a munkálatokkal kapcsolatban Molnár István. A közútkezelő megyei igazgatója elmondta, várhatóan jövőhéten már megkezdik az burkolat bedolgozását, ami körülbelül két hétig tart majd, október első hetére pedig a teljes beruházás elkészül.