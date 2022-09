Nádorfi Gabriellea – 1974-től a fehérvári múzeum munkatársa - a római kor és Pannonia elismert kutatója, elsősorban megyei feltárásokban vett részt. Ezek közül is kiemelendők a nemzetközileg is jelentős római kori lelőhelyeken, így Tácon, Szabadbattyánban és Csákváron folytatott feltárásai. Nevéhez köthető A Seuso-kincs Székesfehérváron című kiállítás szervezése, valamint szakmai vezetésével valósult meg a Gorsiumi Régészeti Park felújítása, és az ott bemutatott nagyszabású Pompeii kiállítás is. Lánya, Vargáné Gálicz Yvette, édesanyja 70. születésnapjára időzítette azt az emlékkonferenciát, amelyen nem csak személyiségét, munkásságát és hihetetlen nagy munkabírását idézték fel, de kutatási területéhez kötődő szakmai előadások is elhangzottak. A résztvevők meghallgathatták egy folyamatban lévő, izgalmas nyomozás történetét is, amelyet Dézsy Zoltán folytat.

Kútkutatás csak felkészültséggel és megfelelő eszközökkel!

Fotós: Dézsy Zoltán

A Balázs Béla díjas filmrendező, egyben oknyomozó riporter a Seuso-kincs bűntettekkel tűzdelt történetéről készült filmriportjai és dokumentumfilmjei mellett továbbra sem mondott le arról, hogy tevékenyen hozzájáruljon a még mindig feltáratlan gyilkosságok és az ezüstedények megtalálási helyének felfedéséhez, valamint a készlet lappangó, elrejtett darabjainak előkerüléséhez. Előadásában elmondta, egy-két héten belül kiderül, találnak-e valamit abban a kútban, amelybe Dézsy információi szerint a Seuso-kincset megtaláló, majd később megölt Sümegh József és barátja, Lelkes Ferenc több alkalommal is dobott bele az ezüsttárgyakból. Dézsy azt is elmondta, van még két tartalékhelyszín, ahol a leletegyüttes további darabjai után lehetne kutatni. Az egyik a beszámolókból ismert, kincseket rejtő „bunker”, ami a Polgárdi Ipartelep utáni dűlőkben volt a 70-es években, bár ennek pontos helye nem ismert. A másik az a terület, ahol annak idején egy kisebb patak folyt és aminek a partján - megerősített információk szerint - egy harmadik bűnöző áshatott el értékeket. Az említett területeket hamarosan a Nemzeti Múzeum két, komoly fémdetektorral felszerelt munkatársa is átvizsgálja. Dézsy azzal zárta, a maga részéről optimista és ha minden jól megy, akár heteken belül nagy bejelentés történhet.