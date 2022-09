A Sóstó Természetvédelmi Területére látogatók egyik kedvenc szakasza a tópart melletti pihenőstég, ahol szinte mindenki megpihen, körbenéz egy pillanatra. A fából készült emelvény egy részét azonban elkerítették a látogatók elől, a belső, védett területen pedig komoly munkálatok folynak. Az önkormányzat kezelésében álló terület kapcsán felkerestük a polgármesteri hivatalt, ahol elmondták: partfalmegerősítési munkálatok kezdődtek a Sóstó Természetvédelmi Területen, a tósétány mellett.

Ahogy arról számos alkalommal cikkeztünk már korábban, a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja keretében 2017-2018-ban valósultak meg az Északi-tó tájépítészeti munkái. E folyamat keretében történt meg a Sóstó MOL Aréna játszótere melletti pihenőstég és a stadion felőli oldalon a stabilizált sétányburkolat kialakítása. Ám ezt a burkolatot kikezdte az időjárás. Az önkormányzat szakemberei már korábban jelezték, hogy az elmúlt évek klímaváltozása miatt jelentkező rendkívül intenzív csapadékos időjárás következtében eróziós károkat szenvedett és megsüllyedt a stabilizált burkolat a tósétány stadion felőli oldalán. A fenntartó intézkedett is, hiszen a közvetlen balesetveszélyt el kellett hárítani. Mindemellett, párhuzamosan megkezdődött a sétányburkolat mechanikai védelmének megtervezése is.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Az elkészült tervek alapján pedig megkezdődött a kivitelezés – ennek lehetnek most szemtanúi a kirándulók, akik azonban továbbra is látogathatják az egész területet, csak ezt a kis szakaszt kell kikerülniük. A látvány azonban hamarosan változni fog, a munkálatokat ugyanis a tervek szerint október 13-ig fejezik be. S ami még jó hír, hogy a beruházás a Sóstó-rehabilitációhoz korábban elnyert 100 százalékosan állami forrásból valósul meg.

A szakemberek elárulták: a kivitelezés során a pihenőstég és az úgynevezett stabilizáló burkolat határvonalán kőstabilizáció készül, gabion kosaras támfal beépítésével. A gabion kosarat pedig fagyálló vízépítési terméskővel töltik fel.