Az elmaradt augusztus 20-iki programokat is szerették volna behozni, amikor összeállították a Szent Mihály-napi sokadalom eseményeit. Minden korosztálynak, szinte minden műfajban kínáltak valami szórakoztatót és felemelőt, mondta el Takács József, a Petőfi Művelődési Központ igazgatója. Az önkormányzat támogatásával és közreműködésével szervezett hagyományos rendezvénynek a Piac tér adott helyet, ideális helyszínként. Bálint Istvánné polgármester üdvözölt az őszi ünnepen mindenkit, a koncerteken együtt „csápolt” az idősekkel és fiatalokkal. A nézőközönség ugyancsak széles kört ölelt fel életkorukat tekintve!

Induláskor péntek este az 50 éve alakult Lord együttes lépett az óriás színpadra, a zenekar némi át- és visszaalakulások után az alapítótagok többségével zenél ma is. Messzebbről is eljöttek rajongóik, az örökifjú rockerek több generáció kedvencei. S ha már a koncertekről szólunk… A névsor illusztris: Janicsák Veca, Ismerős Arcok, Varga Viktor és vasárnap este Nagy Feró és a Beatrice. Szombaton délelőtt a helyiek büszkeségei, óvodások, iskolások, a Vajda gimisek, a Mayer Táncműhely néptáncosai és a senior táncosok, léptek fel a kisszínpadon - a szülők és gyermekek hálás közönség voltak, ahogy kell. Vendég-énekesek is vállalkoztak az amatőrök, kezdő fiatalok között a bemutatkozásra, a családias légkörben szeretettel fogadták őket is. A Piac tér minden szögletében mindig történt valami, az óriás buborékok repkedésétől kezdve a kürtős kalács sütéséig. A Szent Mihály-naphoz és a gazdálkodáshoz illőn traktoros felvonulást tartottak, s lovaskocsival hordták körbe a motorizált nemzedéket. A lakókat előre értesítették a sokadalom hangerejéről, hangsúlyozta Takács József. A bicskei közönség akkora látványt és attrakciót kapott, mint a nagyvárosok arénáiban szokás.