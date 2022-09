Mind a sugarak szerelésének, mind a pincébe való le- és feljutásnak is sikeresnek kellett lennie. Nagy hangsúlyt kellett fektetni a mentésben az összhangra, hogy a személymentés is sikeres legyen. A vizsga ellenőrei minden mozdultra figyeltek. Geiger Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő és Farkas Bozsik Gábor százados, kiemelt főreferens, vizsgabiztosok a gyakorlatot eredményesnek minősítették. Ezzel a megállapítással a pázmándi önkéntesek továbbra is önálló beavatkozóként menthetnek, olthatnak tüzet és vonulhatnak a riasztásokra külső segítség nélkül is.