Mindenki előtt nyitva állt pénteken délután az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának épülete. A Kutatók Éjszakája nevű rendezvény csábításnak sokan nem is tudtak, még többen nem is akartak ellenállni. Nem is lett volna értelme, ugyanis páratlan élményben lehetett része minden látogatónak. Belépéskor kék karszalag került a csuklókra, sárga póló a házigazdákra és indulhatott a kirándulás, melynek célja hol a jövő, hol a múlt, de leginkább a kettő közötti fejlődés bemutatása volt.

Az esemény főszervezőjét egy olyan teremben találtuk, amelynek egyik szegletében domború képcsöves, öreg monitorok, a velük egy korban gyártott billentyűzetek, és joystick-kek és persze az ezeknek információkat adó Commodore számítógépekkel lehetett játszani. Raszteres, épp, hogy színes grafikáik és sebességük jócskán elütött a másik sarokban kipróbálható VR szemüvegtől, illetve az azzal alkotott képtől.

A számítógép múltja

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Nagyé Hajnal Éva kutatási dékán helyettes elmondta: -A Kutatók Éjszakája az a nagyközönség számára rendezett alkalom, ahol be tudjuk mutatni az egyetemen zajló kutatásokat, természetesen játékos módon, illetve szemléltető formában. A célközönségünk tulajdonképpen az óvodától a középiskoláig mindenki, sőt a szülők is, hiszen természetesen nem titkolt célunk az, hogy felkeltsük a kisgyermekek érdeklődését a műszaki tudományok iránt abban a reményben, hogy előbb-utóbb ők is a hallgatóinkká válnak.

Egy fémes csillogású teremben virágokat, madarakat repülőket, akár még ékszereket is lehetett készíteni alumíniumból. Ezt már Csontos Zsuzsától tudtuk meg. Az Alumíniumipari Múzeum közművelődési szakembere elmondta: -Itt minden alumíniumból készül, amivel a gyerekek nagyon szeretnek foglalkozni. Leginkább a legkisebbek nagyon kreatívok és a 14 éve felettiek, de kortól függetlenül szeretnek formákat kialakítani, hajtogatni, lyukasztani és ehhez a játékos munkához szívesen fogadják a tanácsainkat.

Az Alumínium terem

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Ha már alumínium és Székesfehérvár, nem volt meglepő az Arconic jelenléte. A nyolcvanéves múltra visszatekintő Köfém, majd Alcoa-Köfém már eleve fogalom a megyében. Most Arconic a neve a hengermű öntödének és a cég Kutatók Éjszakáján kiállító stábjának egyikével, Sereg Tudor Ilonával beszélgettünk. A vállalat HR-ese elmondta: -Itt az emeleti teremben felülettopográfiás mikroszkóppal lehet megismerkedni, ami nagyon érdekesnek bizonyult minden hozzánk érkező számára, de azért nem csak a legújabb fejlesztéssel mutatkozunk be, ugyanis lent az alagsorban Jakab János öntőmester magát az öntési szakmát mutatja be a kíváncsi gyerekeknek, fiataloknak. Ez nem csak elméletben zajlik, hanem gyakorlatban is, ugyanis ólom- és alumíniumkatonákat öntenek odalent, méghozzá a látogatókkal együtt.

Eközben az udvaron permetező drónnal, annak műszaki paramétereivel, munkájával, tervezésének, gyártásának sokrétű, bonyolult rendszereivel ismerkedhettek meg a fiatalok, akik a burkolatok alá is betekintést nyerhettek. A két rotorral ellátott szerkezet teteje azért volt nyitva, hogy láthatóvá váljanak azok az érzékelők, melyek segítségével sem a permetezni kívánt növényzetet, sem a termőterület felett átívelő magasfeszültségű kábeleket nem érinti meg egy pillanatra sem a repülő eszköz.