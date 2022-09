A különleges turnéval és a fehérvári közönséggel kapcsolatban Bochkor Gábor így fogalmazott: – Nekünk is egy kísérlet volt ez, hogy ne a városba menjünk valami nagyon frekventált helyre, hanem egy hallgatónk, egy rajongónk házához. A vendéglátónknál, a házhoz közel, vagy az utcában helyezzük el a stúdiót, de természetesen azzal a felhívással, hogy bárki jöhet. Tehát ez egy közösségi buli lenne, és azzá is vált. Valami hihetetlen, hogy mennyien idejöttek, az utcában sem tiltakoztak a zaj ellen. Egy kaput teljesen el is álltunk, de az ott lakó idős hölgy, annak ellenére, hogy nem tudtak aludni egész éjjel, azt mondta, örül, hogy itt vagyunk. Az egész közösség annyira összetartó és vendégszerető, hogy ez számunkra egy nagyon különleges élmény volt.

A műsorvezető kiemelte, a turné alapvető célja, hogy közelebb kerüljenek a hallgatókhoz. Úgy fogalmazott, hogy ha a rádió nem is személytelen műfaj, de sokszor arcok nem társulnak a megszólalókhoz az egyéb médiamegjelenések mellett sem. – Mi kapcsolatot, visszajelzést kapunk a közösségi médián keresztül, műsor közben sms-ben, ez a fajta interakció működik. Nekünk nagyon fontos, hogy lássuk őket, kezet fogjunk velük, beszélgessünk, hogy mi is tudjuk, kik a hallgatók. Szerintem nekik is nagyon fontos, hiszen a rádiózás most már több mint egyszerű műsorközlés. Sokan valamiféle baráti társaságnak tartanak minket és nekik is fontos, hogy ezt egyszer-egyszer élőben is megélhessék – fogalmazott Bochkor Gábor.

Lovász László, ha tehetné, az egész évet végig turnézná. – Hihetetlen az, hogy egész reggel látjuk a közönségünket. Ez egy olyan visszajelzés, ami valószínűleg minden reggel így történik. Nyilván nem tömegben, de mindenki hallgatja a műsort és ugyanazok az érzelmek vannak bennük, amiket itt most közvetlenül látunk. Ez nagyon nagy töltést ad – emelte ki Lovász László. A műsorvezetők elmondása szerint a témaválasztást nem befolyásolja, hogy az állandó stúdióból, vagy éppen az ország valamely nagyvárosából jelentkeznek be. Mint mondták, inkább arra koncentrálnak, hogy az adott témák átbeszélésébe, kibontásába a jelenlévő hallgatókat is bevonják. Ilyen volt például a ma reggeli adásban a párkapcsolatokban lévő korkülönbség kérdése is.

A jelenleg zajló turné egyik különlegessége, hogy minden állomáson egy helyi zenekar játszik. – Sokan csinálják és mi is csináltuk régen, hogy egy országosan ismert előadót viszünk magunkkal. Viszont amikor ezt a turnét szerveztük, szerettem volna, hogy legyen valami lokálpatriotizmus. Nézzük meg, hogy azokban a városokban, ahol mi vendégeskedünk, kik azok a zenekarok, akiket a helyiek, a környékbéliek ismernek, de mi nem is hallottunk róluk. Ez a zenekaroknak egy lehetőség, nekünk pedig egy érdekesség – emelte ki Bochkor Gábor, aki a fehérvári zenekarral kapcsolatban egyszerűen úgy fogalmazott, frenetikus volt. A turné végén a bemutatkozott öt zenekar közül egy azt a lehetőséget kapja, hogy a Retro Rádió két hónapon át játssza az egyik kiválasztott zenéjét.

A másik érdekesség a már szintén említett helyszínválasztás. – Tavaly akkora sikere volt annak, hogy egy-egy városban meglátogattuk és megajándékoztuk a legnagyobb rajongókat, hogy azt gondoltuk, jöjjünk egy egész adásra hozzájuk. Arra kértük a hallgatókat, hogy akik szeretnék, hogy hozzájuk menjünk, jelentkezzenek. Aztán elkezdtük nézni a helyszíneket, mert azon nagyon sok múlik, hogy hol férünk el – mondta Lovász László. Mint megtudtuk, hosszas folyamat előzte meg a végleges döntést, hiszen a jelentkezők bemutatkozó levele után először az internet segítségével, majd személyesen is megnézték a helyszíneket a stábtagok. Végül a döntést leginkább a rendelkezésre álló hely határozta meg, hiszen ahogy a műsorvezetők mondják, sajnos sokaknak azért kellett nemet mondaniuk, mert nem fért volna el a stúdió.

Székesfehérváron Dóczi Ákos és felesége Vázsonyi Anita látta vendégül a Bochkor stábját. Ákos, mint mondja, lassan húsz éve nagy rajongó és amikor értesült a felhívásról eleinte gondolkodott rajta, aztán a jelentkezés mellett döntött. A családhoz már hétfőn délután megérkeztek a műsorvezetők, Ákos pedig meglepetésként Voga Jánost, Bochkor Gábor egykori kollégáját is meghívta, aki nagymamának öltözve várta a leleplezéséhez tökéletes pillanatot. – Gáborral mindketten elég nagy autórajongók vagyunk, úgyhogy szerveztünk egy élményvezetést. Nagyon jól sikerült minden, az udvaron egész nap főtt a gulyásleves, vacsoráztunk, koccintottunk és beszélgettünk – elevenítette fel az élményeket Dóczi Ákos.

Bochkor Gábor és Lovász László a héten folytatják turnéjukat. Holnap Kecskeméten, csütörtökön Esztergomban, pénteken pedig Miskolcon várják a hallgatókat.