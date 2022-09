Olvasóink többen is érdeklődtek, mi történik a környékünkön.

A várpalotai lőtéren szeptember 25-én megkezdődött a NATO Brawe Warrior hadgyakorlata, ahol a mai napon az amerikai helikopterek kötelékben vonultak át Fejér megye északi részén. A mai és a holnapi napon továbbra is várhatók ilyen katonai mozgások, ami miatt a Magyar Honvédség a lakosság megértését kéri.

