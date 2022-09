A tavalyi sikert követően idén is életre hívják a villámcsődületet, amelynek lényege, hogy szeptember 8-án 17:00 órakor az érdeklődők „hagyjanak el” egy, vagy akár több könyvet a Bartók Béla téren, majd a már szintén ott árvák közül válasszanak helyette egy másikat.

– A flashmob szabályai szerint 15 perc ez a könyves csődület. Tavaly úgy történt, hogy meghirdettük ezt az időintervallumot, de körülbelül két órát szántunk rá – mondta az eseménnyel kapcsolatban Nagy Mónika szervező, a könyvtár zenei és számítógépes részlegének munkatársa. Mint mondta, tavaly rendkívül jó tapasztalatokat szereztek, nagyon sokan vettek részt a programon.

– Tavaly rengetegen hoztak könyvet magukkal, többségében olyanokat, amiket már kiolvastak, otthon már nem akarták őrizgetni és szerették volna továbbadni. A könyvtár tavaly is hozzájárult a programhoz és ez idén is így lesz. Ezek között lesznek olyanok, amik régi, kiselejtezett könyvtári könyvek, de olyan újszerű kötetek is, amiket ajándékba kaptunk, vagy hagyatékból érkeztek hozzánk, de nem kerültek be a könyvtár állományába – emelte ki Nagy Mónika.

A könyvek cseréjének az időjárás sem okozhat akadályt. Amennyiben szeptember 8-án 17:00 órakor a szabadtéri programhoz kedvezőtlen az időjárás. a programot a könyvtár zenei és számítógépes részlegében, az Oskola utca 7. szám alatt tartják meg.