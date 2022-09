Az elmúlt időszakban a tulajdonosi háló körül felmerülő kérdések és az ebből fakadó problémák, a koronavírus világjárvány és az orosz-ukrán háború is jelentősen megnehezítette a Dunaferr helyzetét, ami mára már tarthatatlanná vált. Portálunkon is olvashatták a vállalat hétvégi közleményét, amelyben így fogalmaztak: Bár már az elmúlt időszak is kritikus volt, de sok más uniós acélipari szereplővel szemben, a Dunaferr mindeddig talpon tudott maradni: még ha visszafogottan is, de termelt. Mára azonban tarthatatlanná vált a cég helyzete, és az egyik nagyolvasztó hetekkel ezelőtti leállása után, szeptember 16-án, pénteken a Dunaferr arra kényszerült, hogy leállítsa a másik nagyolvasztóját is.

Ez a döntés meghatározó lehet a cég jövőjének tekintetében. A vállalat fennmaradása, a termelés folytatása, több ezer ember munkahelye, számtalan család megélhetése a tét. A Dunaferr jelenlegi helyzetével és a pozitív változás érdekében tett lépésekkel kapcsolatban Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője hivatalos közösségi oldalán számolt be.

Dunaújváros és térsége országgyűlési képviselőjeként fontos számomra a város meghatározó foglalkoztatója, a Dunaferr helyzete, különösen azoknak a családoknak a szempontjából, amelyek megélhetése e társaságcsoport működésétől függ – kezdte közleményében Mészáros Lajos. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmaz, ebben a helyzetben számára a munkahelyek megőrzése a legfontosabb, ezért napi kapcsolatban áll a Vasmű menedzsmentjével, információkkal látják el a legfontosabb kormányzati intézkedések szükségességéről.

Ennek fényében Mészáros Lajos Molnár Krisztiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével együtt kereste fel Lázár János építési és beruházási minisztert, akivel a Vasmű helyzete mellett a kórház fejlesztéseit is megtárgyalták. A képviselő tájékoztatása szerint Sevcsik Mónika, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesület igazgatójaként írt levelet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek. – E levél tartalmazza azokat a kormányzati lépéseket, amelyek szükségesek a magyar acélipar válságon való átsegítéséhez. Jómagam is jeleztem mindkét miniszternek ezen intézkedések fontosságát térségünk munkavállalói szempontjából. Szintén Molnár Krisztián elnök úrral felkerestük Várujhelyi Ferenc államtitkár urat, a NAV elnökét, hogy a Vasmű és a NAV között folyamatban lévő ügyek a törvényes lehetőségek között minél előbb lezárásra kerülhessenek, hogy a Vasmű likviditása javuljon. Ezek közül az egyik ügy szinte azonnal megoldódott – fogalmazott Mészáros Lajos, aki a hét folyamán további tárgyalásokat folytat a Vasmű helyzetéről meghatározó kormányzati szereplőkkel. Az országgyűlési képviselő így zárta közleményét: – Annak ellenére, hogy a Vasmű egy külföldi tulajdonú magáncég, és a problémáit nem mi okoztuk, mindent meg fogunk tenni, hogy az itt dolgozók megőrizhessék munkahelyeiket.

A témával kapcsolatban Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere is sajtótájékoztatót tartott. – Azt gondoljuk, hogy itt most félre kell tenni a politikai viszályokat, itt most valódi nemzeti összegfogásra van szükség annak érdekében, hogy megmentsük a gyárat és megmentsük azokat a dolgozókat, akiknek tisztességes bérre, időben való bérrendezésre van szükségük – fogalmazott a polgármester. Dunaújváros önkormányzata javaslatot fogalmazott meg, amit eljuttattak a kormányzatnak. Ebben felkérték a kormányt, hogy adjon kormánygaranciát a Dunaferr termeléséhez elengedhetetlen szállítói tartozásra, nyújtson támogatást a többszörösére növekedett rezsi megfizetésére, valamint, hogy szükség esetén a Vasmű munkavállalói számára 2022.12.31-ig biztosítsa teljes munkabérüket. – Őszintén hiszem, hogy a Vasmű működése nem politikai kérdés, a gyárnak működnie kell, az ott dolgozóknak fizetést kell, hogy adjanak – fogalmazott Pintér Tamás.