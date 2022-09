Vélhetően az egyik legsikeresebb és legnagyobb érdeklődésre számot tartó pályaorientációs napra került sor pénteken. Az ok pedig nem más, mint hogy katonák, rendőrök, tűzoltók és mentők mutatták meg munkájukat egy kicsit belülről. A nap folyamán a tűzoltó-, és rendőrautó mellett – amikbe természetesen be is lehetett szállni – nagy népszerűségnek örvendett a mobil műtő, ahol steril ruhába is beöltöztették a diákokat, a katonáknál pedig a kézigránáthajítás és a céllövészet aratott sikert. Mindezeken felül a székesfehérvári Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari középiskola pék, cukrász és állattenyésztő szakjai is jelen voltak, így volt süteménykóstolás, no és a traktorozás sem maradhatott el.

A tűzoltó-, és a mentőautón kívül traktorba is beszállhattak a diákok

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Nagyné Valicsek Anikó, az iskola igazgatója elmondta, évek óta hagyomány a pályaorientációs nap megrendezése, melynek során minden tanévben más szakmákat ismerhetnek meg a gyerekek, akik így a 8 év alatt széleskörű tájékozottságot kapnak a választható szakmák tekintetében. Az igazgatónő azt is hozzátette, sok olyan diákról van tudomása, akik ezeknek a pályaorientációs napoknak a hatására választottak szakmát, vagy tanultak tovább az általános iskola után.