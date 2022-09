- Az idei év megmutatta, hogy az elmúlt több mint két évtizedben mennyire egybeforrtak Csókakővel, illetve a várjátékokkal a különböző zenekarok, bajvívó csoportok és egyéb kulturális egyesületek. Ebben az esztendőben ugyanis nem nyertünk semmilyen pályázati támogatást a rendezvényre. Szerencsére azonban az említett csoportok nem mondtak le rólunk és a helyi támogatóink is a várjátékok mellé álltak – mondta Fűrész György, polgármester, aki több szerepben is - településvezetőként, borrendi tagként és a Csókakői Várbarátok Társaságának lovagjaként is - állt a színpadon.

A Csókakői Várbarátok Társasága új várlovagot avatott szombaton

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Minden évben a Várjátékok hivatalos megnyitója után adják át a kitüntető címeket és elismeréseket. Fűrész György itt jelentette be, hogy pénteken polgármesteri elismerésben részesült Csöngedi Attila, a Viking zenekar alapító tagja, gitárosa és énekese, aki azóta is a bandában játszik. Nem mellesleg többször is szerepet vállalt a csókakői zenei- és kulturális életben, ideértve a várjátékok szervezésében való részvételt is. A Csókakő legszebb portálja címet idén 14 nevező közül Sztrakay Gábor Zsolt kapta, míg a Csókakőért Érdemérmet Molnárné Bognár Mónika vehette át azért a több évtizedes önzetlen munkáért, amellyel a falu közösségi életében részt vállalt és teszi mindezt a mai napig.

Akinek kedve van, még most is bátran elindulhat Csókakőre, hiszen szombat délután több program is hátra van még: 18 órakor lép fel a helyi Barkócaberkenye Néptánccsoport, 19 órától a Vörösmarty Színház művészei, Váradi Eszter Sára és Keller János szórakoztatja a közönséget. 20 órakor kezdődik a Rockszínház, a Laser-show pedig 21.30 órakor indul. A nap utolsó programja 22 órakor az Elektron Band zenekar fellépése lesz. Mindeközben a Nagy-Magyarország téren kardforgatók és bajvívók tartanak harci bemutatókat nagyjából 19 óráig.

Vasárnap délelőtt népi játszóházzal várják a gyerekeket, a várjátékok a 13 órakor kezdődő On Beat koncerttel zárul. A rendezvény ingyenes és természetesen a vár is látogatható.