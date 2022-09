Ezekben a hetekben, hónapokban több szolgáltató is nehéz helyzetbe került, vagy változás előtt áll – ezért a városvezetők szeptember 16-án, pénteken reggel rendkívüli közgyűlést tartottak a városházán. Erről annak rendje és módja szerint mi is beszámoltunk, ám a megyeszékhely polgármestere, Cser-Palkovics András egy fontos hírt külön is közzétett közösségi oldalán: megírta, mely óvodák, bölcsődék és egyéb intézmények vészelhetik át az előttünk álló telet.

Hozzátette, azon intézmények esetében, amelyek nem szerepelnek a listán, még dolgoznak a beszerzéseken. Ez egy néhány hetet igénybe vevő folyamat. Elsődleges feladatuk ugyanis – hangsúlyozta a bejegyzésben a polgármester –, hogy az önkormányzat létfontosságú szociális és nevelési intézményeit nyitva tartsák, a közszolgáltatásokat biztosítsák, így lehetőség szerint mielőbb leszerződnek a szükséges energiamennyiségre, mert ez adja a biztonságot.

Az árakkal kapcsolatban a városvezető megírta: – A villamos energia esetében most 306 Ft/kwh áron tudtunk szerződni, ez hatszoros ár a tavalyihoz képest, de még így is jobb, mint korábban a piaci ár (múlt hét pénteken például 405 forint volt). A gázra 1200 Ft/köbméter körüli árakon szerződtünk, ami több mint ötszöröse a múltkori beszerzésnek, de ebben az esetben is előnyösebb árakat kaptunk a múlt heti, 1600 Ft/köbméter körüli piaci árnál.

A bejegyzés végén Cser-Palkovics kiemelte: "az elméleti lehetőség persze ott lett volna, hogy várjunk, hátha lejjebb mennek az árak, de ezekkel az intézményekkel és szolgáltatásokkal nem lehet hazárdjátékot játszani. A többletköltséget minden szükséges eszközzel és intézkedéssel kigazdálkodjuk. Konkrét döntések 2 hét múlva, a szeptember végi közgyűlésen!"

