Amint a posztjából kiderül, az úttest legfelső, végleges rétege is több helyen elkészült, de a felfestések még hiányoznak, illetve a a korábban is meglévő útszakaszok, így a Takarodó út felújítása zajlik. Jelen állás szerint a kivitelezés könnyedén befejeződhet a határidőig, csúszással nem kell számolni.

A poszt nem szól arról, hogy mi a határidő, ám a korábbi bejelentések alapján ez 2023 tavasza, ekkortól tehermentesítheti majd a Széchenyi út–Horvát István utcák kereszteződését, valamint a Mártírok útját a déli összekötő.

A város polgármestere egy tágabb közlekedési összefüggésről is ír a mostani bejegyzésében: a déli összekötő jelentősen tehermentesíti majd a belvárosi utakat, különösen a multicsarnok úthálózatával együtt. „Utóbbi kivitelezése most indul, emiatt korlátozások lehetnek a Nagyszombati-Budai csomópontnál. Amikor elkészül a Budai út és az ipari park útkapcsolata, valamint a déli összekötő is, akkor tulajdonképpen létrejön a "déli elkerülő", ezzel jelentős előrelépést téve a városmag tehermentesítéséért.”