Az előbbihez a szervezők – a kincsesbányai önkormányzat és a helyi művelődési ház munkatársai – segítségül hívják a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület csapatát. Amint azt olvasóink közül sokan tudják, a hagyományőrzők Géza fejedelem és István király udvarában élt harcosokat testesítenek meg, jelenlétükkel a tizedik és a tizenegyedik századot idézik föl. Előbb, még napvilágnál egy kora középkori harci bemutatót tartanak majd a művelődési ház, illetve az iskola és a régi strand között megbúvó füves területen. Ezután, a sötétedés eluralkodásának kezdetén tüzet gyújtanak, majd bemutatják őszi nap-éj fordulós szertartásukat, vagyis előadásukat. Amint azt Haraszti Zsigmond hagyományőrzőtől megtudtuk, néprajzi, kulturális antropológiai, történelmi párhuzamokra építkeznek a rituálé rekonstruálása során. Mindenképpen élményben részesülhetnek a kilátogatók, ugyanis kisebb eső esetén is megtartják a programot, sőt, ha nagyobb eső zúdul, akkor is, bár módosított eseménysorral, s nem a szabadban, hanem a művelődési ház óvó ölelésében. A hagyományőrzők bemutatóját a faluban hagyományos, már említett Szent Mihály-napi tűzgyújtás követi; a máglya már most is a területen várakozik, várja sorsa beteljesülését. Tudják, Szent Mihály napja éppen mára, szeptember 29-ére esik. Az október elsejei, szombati tűzgyújtást vendéglátás követi: zsíros kenyér és forró tea, ez lesz az esti menü. A szervezők tájékoztatása szerint, aki nem gyalog érkezik, legjobban úgy jár el, ha az Iskola utcában keres magának parkolóhelyet.