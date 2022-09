Bochkor Gábor évtizedek óta különböző rádióadókon futó reggeli műsora mindig nagy népszerűségnek örvendett és örvend ma is. Ezért az adás évente kétszer kiköltözik a stúdióból, hogy az ország különböző településeit végigjárva a műsorvezető, illetve éppen aktuális társai élőben is találkozhassanak a közönséggel. A tavaszi országjárás után a jövő héten hétfőn (szeptember 26.) indul a Szívesen+ Turné, amelynek keddi állomása Székesfehérvár lesz. A vendéglátó hallgatók Ákosék, akik a Sajó utca 54/b alatt örömmel várnak bárkit a városból és környékéről reggel 6.08 és 10 óra között, aki élőben szeretné élvezni a rádió-showt. Az oroszágjáró körút őszi érdekessége, hogy minden városban lehetett előzetesen ajánlani egy helyi zenekart, akik felléphetnek a műsorban. Fehérváron a The Joystix nevű bandára esett a választás.

A turné további állomásai:

szeptember 26. Sopron, Várkerület, a Mária szobornál. Fellép a Pair o’ Dice

szeptember 28. Kecskemét, Hóvirág utca 1. (Melinda Park).F ellép a Nova Prospect

szeptember 29. Esztergom, Kovácsi út 3. (Parkoló). Fellép a Szépülő Városközpont

szeptember 30. Miskolc, Estike utca 11. (Estike Sportpálya). Fellép a Bíborszél