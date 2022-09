- 2018 óta minden év szeptemberében elindul az az országos roadshow, melynek részeként a következő évi NEA pályázatokról adnak információt, illetve az előző időszak tapasztalatait is levonják ilyenkor, hogy be tudják építeni a következő évi pályázati feltételekbe. Ezzel is igyekeznek a pályázatokat minél inkább „felhasználóbarátabbá” tenni – tudtuk meg Zugor Zsuzsannától, a megyei civil szervezeteket összefogó Echo Innovációs Műhely elnökétől.

Az ország több helyén tartott tájékoztató előadásokat követően, október 3-án kerülnek kiírásra a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2023. évi összevont, egyszerűsített és normatív pályázatai, amelyekre egy hónapig lehet majd jelentkezni. Az egyszerűsített pályázatok esetében elég a formai követelményeknek megfelelni, nincsenek különleges pályázati feltételek. Az igényelhető támogatás felső határa azonban meghatározott. Az összevont pályázatoknál 70-75 millió forintig lehet vissza nem térítendő támogatásra pályázni, elég széles körben. A tájékoztatón többek között arról is beszéltek a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának szakemberei, melyek azok a programelemek, amikkel jó eséllyel sikeres pályázatot nyújthatnak be a civil szervezetek.

A szerda délutáni tájékoztatón részt vett Szalay Bobrovinczky-Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is, aki elmondta, jövőre – ha csak néhány száz millió forinttal is, de – több lesz a szétosztható összeg. A NEA alapban lévő összeg nagysága minden évben attól függ, mennyi az a pénz, amit a személyi jövedelemadóból nem ajánlottak fel egyetlen civil szervezet számára sem az adózók. Ez az elmúlt években átlag 1,5 milliárd forinttal lett évente több. Idén a felhasználható összeg meghaladja a 11 milliárd forintot. Legutóbb egyébként mintegy 12 ezer pályázat érkezett, de az államtitkár hozzátette, arra számít, hogy a gazdasági helyzetre való tekintettel a 2023-as pályázati ciklusban nőni fog a pályázók száma.