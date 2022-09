Ezen a hétvégén vasárnap, azaz szeptember 11-én huszonhetedik alkalommal kerül sor Börgöndön a Légiparádéra. Ez idő alatt az ország egyik legnagyobb repülős rendezvényévé nőtte ki magát a program, melyre az ország minden tájáról érkeznek látogatók. Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke és Józsa Dávid alelnök idén arra számít, hogy rekordszámú látogatottságot ér el a rendezvény. Szerdai sajtótájékoztatójukon a szervezők elmondták: számtalan újdonsággal készülnek vasárnapra, melyek között meg kell említeni a honvédség légierő alakulatainak jelenlétét, amely szinte teljes repülőparkjával részt vesz az eseményen.

- A mindenki által várt Gripen is itt lesz, teljes műrepülő számát repüli, izgalmas látványelemekkel – hangsúlyozta az elnök, hozzátéve: a sportrepülés nagy alakjaival szintén találkozhatnak a látogatók, ahogy a HungaroControl szakembereivel is. Ez a cég irányítja és ellenőrzi a magyar légteret, s a Börgöndi Légiparádén toboroz: várja a fiatal irányítók jelentkezését. A közönség találkozhat továbbá légiirányítókkal és olyan pilótákkal is, akik karrierjükről mesélnek.

Lesz még egy érdekes momentuma a repülőnapnak: itt lesz sokak kedvence, a szocialista hadsereg egykori kiképző gépe, a Delfín, melynek a Börgönd-Tököl visszaútjára tombolát hirdetnek. A szerencsés kipróbálhatja tehát ezt a gázturbinás repülőgépet, amely óriási élménynek ígérkezik. Ezen kívül a sétarepülés a bemutatók szünetében folyamatosan zajlik, amelyre minden évben nagy az érdeklődés. A retro hangulatra vágyók pedig már a Piactérről indulhatnak egy érdekes járművel: az Ikarus 311-es retro busz újabb élmény lehet a Börgöndre igyekvőknek.

Az alelnök kiemelte: itt lesz Majerik Máté Gripen bemutató pilóta, aki füstölővel, infracsapdával tart bemutatót. AS 350 helikopterrel szintén érkeznek pilóták Szolnokról, MI17-esről katonai ejtőernyősök ugranak, a földön pedig egy Zlin 242 lesz látható. Nem mellesleg, érkezik Börgöndre a legmodernebb helikopter, amely ma a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesít: egy H145M helikopter borzolja majd a kedélyeket és a látogatók haját.

Lesz műrepülés, old timer és helikopteres repülés, vitorlázó és motoros műrepülés – hogy csak néhányat soroljunk fel a látványos programok közül. De lesz még egy igazi újdonság is – emelte ki a szervező: az 50-es éveket idéző T-28 Trojan - Egyesült Államokban készült harci repülőgép –, valamint egy Cessna 206 Amfíbia dobbantja majd meg a repülés szerelmeseinek szívét ezen a napon. A programok reggel 8 és este 18 óra között tartanak.