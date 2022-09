Molnár Tamás, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, olyan ideiglenes, ingyenes parkoló került kialakításra, amely nagyban fogja tehermentesíteni a vasút környékét és megoldja a parkolási problémákat. Kiemelte, addig lesz erre szükség, amíg meg nem épül az a parkolóház – az intermodális csomópont – , amely később egyben aztán megoldja teljesen azt a problémát, amit a parkolás okoz ezen a környéken. Nyilatkozatából az is kiderült, hogy azt követően a terület pedig bármilyen szabadidős tevékenységeknek, köztevékenységnek helyet adhat, amely az itt élők komfortérzetét javítja.

A megjelent sajtó kérdésére, miszerint, mikorra várható a parkolóház megépülése, a következő választ adta:

– A parkolóház építés az intermodális csomópont keretében épül meg, a projekt tervezése elindult, a közbeszerzési eljárás is kiírásra került, most viszont az energiaválság okozta kihívások miatt ez csúszik. Mi nagyon reménykedünk abban, hogy amint realizálódnak az árak és gazdasági helyzet is lehetőséget ad rá, akkor ez a projekt a lehető leggyorsabban újraindításra kerül. Én azt remélem, hogy a jövő évben, vagy a 24-es évben már történhet valami az intermodális fejlesztésével kapcsolatban. Onnantól kezdve körülbelül 3 év mire ez a kivitelezés befejeződik – zárta gondolatait a képviselő.

– Nettó 37 millió forintból épült meg, és körülbelül 100-110 férőhelyes új, ingyenes parkoló, amely murvás, zúzottköves feltöltést kapott – mondta Bakró Nagy Tamás a Városgondnokság műszaki ellenőre, aki hozzátette, hogy a terület közepén elhelyezett víznyelő be van kötve a városi rendszerbe, így a terület vízelvezetése is megoldott.