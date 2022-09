Polkosi Péter, a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület elnöke, eredeti szakmáját tekintve történelem szakos tanár, diákkora óta gondoz régi sírokat és temetőket. A hosszú évek alatt szinte az utolsó sírig megismerte a fehérvári sírkerteket, ideértve a háborús hadisírokat rejtőket is és eközben számtalan esetben derítette ki a névtelenül nyugvók kilétét, de tudja a nevesítettek történeteit is. Évente kétszer, tavasszal és ősszel vezetett sétákat tart Fehérvár legrégebbi temetőjében, a Palotai úti Hosszú temetőben. Az amúgy Szentháromságra keresztelt nekropoliszban régi és újabb családok sarjai, nemesek és közemberek, orvos, ügyvéd, iparos, sírköves, megyei főispán, háborús pilóta, szeszgyáros, kanonokok és sokan mások együtt alusszák örök álmukat a fák tövében. Ki több száz éve, ki rövidebb idő óta. Ahogy Poklosi Péter elmeséli történetüket, úgy elevenednek meg képzeletünkben egymás után sorra.

Poklosi Péter a sírok, sírfeliratok történetét is elmeséli

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A pilótáról megtudjuk, hogy amikor a háború után a családja megcsináltatta síremlékét, a két márványlapot éjjeliszekrényekről szedték le, s csak a neve és életének kezdő és végdátuma került rájuk. Nem volt tanácsos abban az időben azzal dicsekedni, hogy hősi halált halt Székesfehérvár légterének védelmében. A pilóta egy rokona mesélte ezt el Poklosinak, épp egy ilyen temetői séta után. Vízkeleti doktor sírjánál kiderül, hogy a háborúban ő maradt a fehérvári kórház egyedüli orvosa, aki éjjel-nappal műtött, mentette, ami megmaradt a sebesültekből. Oroszokat is. Mégis elvitték a háború után. Magunk előtt látjuk a likőrgyáros Karl családot, akiknek gyára a mai bíróság épületénél állt, s most fekete márványoszlop jelzi nyughelyüket. De hogy ismertebb nevet is említsünk, itt található Bory Jenő grandiózus síremléke is.

De mindig fény derül újabb nevekre és történetekre is. Az elmúlt időszak eredménye, hogy sikerült kideríteni, kik nyugszanak a nagykápolna közelében lévő egyik, eddig hiányos feliratú, romos kriptában: a városhoz kötődő gróf Klebersberg Kúnó, egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter szülei, gróf thumburgi Klebelsberg Jakab és felső- és alsóeőri Farkas Aurélia Aranka. Róluk is hallhattunk a szerda délutáni sétán.

Ha pedig ezek után Önök is szeretnének megismerkedni néhány hajdanvolt fehérvári emberrel, vegyenek részt a tavaszi temetői sétán!