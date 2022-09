– Hosszú hetek óta vagyunk kénytelenek viselni a folyamatos áramszüneteket, a közvilágítás lassan állandó meghibásodását. Felháborító az, amit az E.ON szolgáltatásként nyújt nekünk. Szinte minden nap jelzünk feléjük, de a türelem elfogyott. Nem kérjük, hanem követeljük, hogy végre normális áramellátást biztosítsanak. – kezdte a település közösségi oldalán hétfőn közzétett bejegyzését Molnár Tibor polgármester, aki immár hetek óta folyamatos kapcsolatban van a szolgáltatóval annak érdekében, hogy a fennálló problémák mielőbb véget érjenek.

Ami az előzményeket illeti, augusztus első felében a település több pontján tapasztalhattak a lakók pillanatnyi áramkimaradásokat. Akkor a település első embere a szolgáltatótól azt a tájékoztatást kapta, hogy a problémát a madarak, és a szeles időben belógó fák okozzák, ám a hiba pontos meghatározásához területbejárás szükséges. A polgármester ígéretet kapott arra, hogy a szolgáltató ezt mihamarabb elvégzi, egyúttal a cég arra kérte a lakosságot, hogy hasonló hiba esetén jelezzék az áramszolgáltató felé a fennálló problémát, hogy annak helye minél pontosabban meghatározható legyen.

Nagyjából egy héttel később újabb egyeztetések történtek, ugyanis a korábbi hiba továbbra is fennállt. Ekkor már a E.ON arról tájékoztatta Molnár Tibor polgármestert, hogy megtalálták a hiba helyét, és azt is, mi okozza a sorozatos áramkimaradást, a hiba elhárításán már dolgoznak. Ez alkalommal a polgármester a sorozatos áramkimaradások mellett már azt is jelezte a szakemberek felé, hogy míg a falu egy részén egyáltalán nincs közvilágítás, addig több utcában még nappal is világítanak a lámpák. Ezek javítását is ígérte a szolgáltató.

Szeptember első napjának reggelén ismét folyamatos áramkimaradásokra ébredt az iváncsai közösség. A polgármester ezúttal is a szolgáltatóhoz fordult, s tájékoztatásul kapta, hogy a rendszer meghibásodott, a probléma megoldásán már dolgoznak a szakemberek. Ekkor már közel egy hónapja fennállt a probléma, ám az ügyben érdemi előrelépés továbbra sem történt.

S így jutunk el napjainkig, amikor a helyzet még mindig változatlan. Iváncsa polgármestere a napokban a település közösségi oldalán is közzétette a szolgáltatónak írt elektronikus levelét, melyben mélységesen felháborítónak nevezte, hogy egy szolgáltató teljesen figyelmen kívül hagyja szerződéses kötelezettségeit. Mint írta, az utóbbi időben több volt a hibával érintett napok száma, mint a hibamenteseké, egyúttal tájékoztatást kért arról is, az ígéretekkel ellentétben miért nem történt meg a közvilágítást érintő hibaelhárítás.

A hosszú ideje elhúzódó probléma kapcsán megkerestük a szolgáltatót, hogy megtudjuk, mi okozza a folyamatosan visszatérő hibát, illetve arról is tájékoztatást kértünk, mikorra várható a szolgáltatás minőségének helyreállítása. Amennyiben a szolgáltató reagál kérdéseinkre, írásunkat frissítjük.