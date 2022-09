Cum Deo pro patria et libertate! – olvasható II. Rákóczi Ferenc jelmondata az új köztéri alkotáson, mely a fejedelmet örökíti meg, amint az lován átkel a Vereckei-hágón.

Az alkotás csütörtök délelőtt került a helyére, egészen pontosan a Rákóczi utca 20-26. társasház déli oldalára, az újonnan kialakított parkba. A szobor felállításánál jelen volt a kezdeményező Bári Balogh Ádám Baráti Kör elnöke, az ötletgazda Póczos Géza és Illyés Endre elnökhelyettes.

A szobor felállításának ötlete Póczos Gézához, a Béri Balogh Ádám Baráti Társaság elnökéhez köthető, aki először néhány évvel ezelőtt vetette fel a szobor felállításának lehetőségét. Mint mondták, a Rákóczi-emlékév adta az ötletet, hogy Székesfehérváron is legyen a fejedelemnek emléket állító köztéri alkotás. Ahhoz, hogy az ötlet megvalósulhasson, a társaság összefogott a Honvédség és Társadalom Baráti Körrel, s közadakozást indítottak. A város önkormányzata és vezető cégei mellett mintegy száz civil is csatlakozott a felhíváshoz, s anyagi segítségükkel is támogatták a projektet.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Nagy örömmel vállaltam a munkát, mert a szívem csücskében magyarnak érzem magamat. Ha valaki, akkor Rákóczi az egyik legnagyobb magyar, aki női ágon az utolsó Árpád-házi nagyfejedelem volt. Óriási megtiszteltetés volt számomra a szobor elkészítése. – fogalmazott Nagy Benedek szobrászművész. Alkotásának alapja fehérvárcsurgói felső pannon kvarchomokkőből, Rákóczi alakja és annak lova pedig bronzból készült.

A négy tonnás, közel négy méter magas alkotást több mint két óra alatt állították a helyére. Ezt követően a szobor hátuljára felkerült egy tábla is, mely a támogatók névsorát örökíti meg. Az elmúlt időszakban a szobor környéke is megújult, s immár hangulatos sétányok és pihenőpadok teszik teljessé a ligetet.

A II. Rákóczi Ferenc vitézlő fejedelem emlékezetére állított szobor ünnepélyes avatására október 1-jén 10 óra 30 perckor kerül sor. Az emlékművet Vargha Tamás országgyűlési képviselő avatja fel, ünnepi köszöntőt mond Cser-Palkovics András polgármester.