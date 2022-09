Frissen Fejérből 34 perce

Három helyen is koszorúztak Gánton

A Bányásznap a bányászok iránti tisztelet és megbecsülés jeleként jött létre, ám kezdetei jóval régebbre nyúlnak vissza, mint azt gondolnánk. Európában már a 18. században létezett. A bányászok megérdemelték a tiszteletet, hiszen a föld alatti munka nehéz és veszélyes volt, olykor pedig halálos áldozatokat is követelő bányaszerencsétlenségek is történtek. Vasárnap Gánton is a bányászok előtt hajtottak fejet.

A Bányásznapi ünnepség – melyet idén is egy nappal megelőzött a falunap - szokás szerint a polgármesteri hivatal udvarán, majd a Vértes Vendéglő oldalán elhelyezett Balás Jenő emléktáblánál koszorúzással indult és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a Gánt Bányatelep szomszédságában található Balás Jenő Bányászati Múzeum és Földtani Parkban folytatódott. Krausz János, polgármester ünnepi köszöntőjében elsősorban azokat a változásokat emelte ki, amelyek tavaly óta végbementek a múzeumban, ahol egy látványos, mindenki számára érthető és a szakma által is megbecsült kiállítást és tanösvényt álmodtak meg évekkel ezelőtt. A polgármester fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a területen végzett munkák egy része – így pl. a parkoló kialakítása és a játszótérépítés - a múzeumot üzemeltető társaság saját bevételéből valósult meg. A Bányásznapi ünnepségen díjakat és elismerő címeket is átadtak. Idén Gántért kitüntetést kapott Mécs Csaba, a GÁNT-ÉRT Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki 1985 óta kötődik a településhez. Az elmúlt évtizedekben sokat tett Gántért, de munkájának leglátványosabb eredménye éppen a múzeum és a földtani park újjáépítése, illetve a látogatóközpont létrehozása volt. A Gánt díszpolgára címet, posztumusz, Kovács László kapta, aki 1983-tól kezdve tanácselnökként, majd a rendszerváltást követően polgármesterként, több mint negyedszázadon át dolgozott a községért. Krausz János elmondta, az elismerést tavaly szerették volna átadni, ám akkor a járványhelyzet miatt nem lehetett ünnepséget tartani. Kovács László azóta sajnos elhunyt, a címet felesége vette át. Az ünnepség a bányamúzeumban koszorúzással zárult.

