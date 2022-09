Honnan jött az elhivatottság?

– 2015 januárjában találkoztam a gymstickkel először, teljesen véletlenül tévedtem be az első edzésre és szerelem lett első ”érzésre”. Szülés után úgy éreztem tennem kell valamit. Annyira magával ragadott és annyira látványosan éreztette hatását az első alkalomtól fogva, hogy rövid időn belül úgy döntöttem, ezt nekem tovább kell adnom másoknak is! Ennek hatására 2015 őszén beiratkoztam a sportedző-képzésbe, melyet kitűnő eredménnyel el is végeztem 2016 júniusában, eközben pedig sikeresen teljesítettem a Gymstick Muscle Instructor tanfolyamot 2016 januárjában. Ezt követően pedig főként Sárbogárdon tartok rendszeresen órákat már hat éve, de nem csak a város lakók, de szerte a környékről, szinte egész Dél-Fejérből érkeznek hozzám az érdeklődők. Sárszentmiklóson az általános iskola tornatermében, míg Bogárdon a régi könyvtárban várom a tanítványokat. Itt egy kis fitnesz termet alakítottak ki.

Nagyon szerényen vagy, pedig rövid pályafutásod alatt forradalmi ötletek is fűződnek a nevedhez…

– Amit még fontosnak tartok megjegyezni és nagyon büszke vagyok rá, hogy én fejlesztettem ki a Static-Dynamic Gymstick Muscle edzéskoncepciót, amit a tulajdonosok örömmel fogadtak Finnországban és engedélyezték, hogy kiegészítő képzést tartsunk a már végzett oktatóknak. Ez egy továbbképzés, Magyarországon csak a Gymstick Akadémiánál elérhető (Czégel Erika Master trainernél) de reméljük, hogy ezt később más országokba is eljuttathatjuk. Ami még a nevemhez fűződik az a FittBogárd. Ez egy fitnesz nap, ahol a környéken tevékenykedő sportedzők mellett most már országos előadókat is elhívunk. A fitnesz nap teljes bevételével pedig az egyik helyi óvodát támogatjuk. Így sikerült már Sárbogárdra hoznunk Czégel Erikát, Katus Attilát. Sajnos a covid miatt a Rubint Réka edzése és ezzel az utolsó FittBogárd is elmaradt, de talán 2023 tavasszal már újra megpróbálhatjuk.

Forrás: Interjúalany

Visszatérve egy kicsit, mit jelent a Gymstick?

– A gymstick egy sporteszköz, kis túlzással ez egy pici tornaterem, olyan sokoldalú a felhasználási lehetősége. Ez egy üvegszálas rúd nagy teherbírással, amelyen egy szivacsmarkolat van, kényelmes fogást biztosít. A botra 2 gumikötél van rögzítve és mindkét gumikötél végén egy-egy pánt található. Ezeket a pántokat a lábainkra erősítjük. Hasonlóan módon tudunk dolgozni a gymstickkel mintha kézisúlyzóval dolgoznánk, viszont van egy óriási különbség, hogy bármikor a gyakorlatok közben a sodró mozdulattal tudunk változtatni az ellenálláson. Egy kék színű gymstick például 1-15 kilogrammig tud erőt adni. A Gymstick edzés ugyanakkor számos olyan edzéseffektet eredményez, amely súlyzós edzéssel nem érhető el és gyakorlatilag nulla a sérülésveszély. Egyszerű, könnyen megtanulható gyakorlatkombinációkat alkalmazunk. De amint az első gyakorlatokat végzed, azonnal érezni fogod, hogy az egész tested, szinte minden egyes izmod tónusba kerül. A négy végtag összekötésével olyan folyamatosan változó erőtér keletkezik, amelyben a testünk valamennyi stabilizáló izma, a has- és hátizmok, a far, a csípő, a vállöv és a lábak izmai folyamatosan akcióban vannak.

Ez a szakma manapság nagyon népszerű, hiszen az emberek egyre többet tesznek rohanó világunkban, hogy megőrizzék alakjukat. Miben vagy más, mint a többi kollégád?

– Valóban, talán túlságosan is – teszi hozzá mosolyogva – Büszke vagyok rá, hogy annó még 34 évesen elvégeztem a sportedzőit a következő 1-2 évben a környezetemben, baráti és munkahelyi társaságomban, ebből inspirálódva hárman is elvégezték. A sportedzői végzettség nem csak arra jó, hogy főállásban pénzt akarjál vele keresni, hanem arra is, hogy te saját magadnak, tudatosan tudjál segíteni, akárcsak a családi környezetednek. Én egy ugyanolyan hétköznapi anyuka vagyok, mint bárki más. Még abban sem vagyok egyedi eset, hogy szülés után, mikor elkezdtem mozogni, hogy ledolgozzam a felesleget és kikapcsolódjak, én időm legyen, beleszerettem egy eszközbe, egy edzéskoncepcióba, egy közösségbe. Nekem ez egy szerelem, egy hobbi. Fontos megjegyezni, hogy nem ebből élek, egyszerűen lehetőséget biztosítok magamnak és mindenki másnak egy nagyon hatékony edzésen részt venni. Másrészről, rohanó világunkban egy olyan jó kis közösség is kialakult, melynek tagjai táborokban, karácsonyi vacsorán, főzőcskézésen és szülinapi eseményeken is részt vehetnek. Annyit még a végén elárulnék: Anno, ahogy olvadtak le a kilók, jött az izom, a forma, az állóképesség úgy nőtt a szerelem a gymstick iránt, ami a még mai napig nem múlt el. Azt gondolom, addig fogom tudni csinálni és jól csinálni, amíg a szerelem tart – zárta le fülig érő szájjal a beszélgetésünket és rohant edzést tartani.