A család jövedelmi viszonyaitól függően a megyei önkormányzatok többségénél óvodás, illetve iskolás korú gyermekek után általában 5 ezer forintos támogatás igényelhető, de van olyan település is, ahol a 10 ezer forintot is meghaladja az iskolakezdési támogatás mértéke. Aki eddig nem tette meg, annak érdemes telefonon érdeklődnie a helyi önkormányzatnál a lehetőségekről, de a legtöbb helyen a hivatal weblapján is megtalálhatók az információk arról, kik adhatják be a kérelmet, illetve, hogy milyen nyomtatványokat, igazolásokat kell a pályázat mellé csatolni. Jó ezt minél előbb megtenni, mert az önkormányzatok nagy része – vannak persze kivételek - szeptember 30-án, azaz jövő héten pénteken zárja a kérelmek befogadását.