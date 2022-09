A nyár utolsó napsugarait kihasználva harmadmagával, két kerékre pattanva tesztelte a BuBa Kamaraerdő és Agárd közötti szakaszát Borosnyay Bendegúz, kinek nevével rendszeres olvasóink az Erdőjáró Baráti Társaság kapcsán már találkozhattak. A Fehérvárhoz is kötődő fiatal ezúttal édesapjával, Borosnyay Csabával és egy tapasztalt túravezetővel, Járja Krisztinával vette célba a nagyjából hatvan kilométeres távot, s habár mindannyian tapasztalt túrázóknak számítanak, mégis megannyi érdekességet tartogatott számukra az új perspektívákat nyitó kerékpárút.

– Már a kerékpárút épülésekor eszünkbe jutott, hogy túrázóknak, családoknak és baráti társaságoknak is nagyon jó program lehet az útvonal bejárása. Mi most elektromos bringákkal indultunk útnak, aminek egyébként is nagy előnye, hogy a csapat könnyebben együtt maradhat, senki nem marad le a másiktól. – mesél az indulásról Bendegúz, aki személyes tapasztalatait megosztva elmondta, az általuk bejárt útvonal végig aszfalton vezet, így kisgyerekek, idősebbek és kevésbé edzett kerékpárosok is bátran útnak indulhatnak, s egészen biztosan maradandó élményekkel térhetnek haza.

Borosnyay Csaba (elől) és Borosnyay Bendegúz

Forrás: Túrázók

– A kerékpárút nulladik kilométerétől indultunk és Agárdig tekertünk. Őszintén szólva arra számítottunk, hogy tapasztalt természetjárókként, extrém sportokhoz szokott emberekként nekünk ez egy kicsit unalmas lesz, ám épp az ellenkezője történt. Gyönyörű helyeken, szép falvakon keresztül vezetett az út, nagyon élveztük minden pillanatát. A bringáknak köszönhetően nem fáradtunk el egyetlen emelkedőn sem, tudtunk közben nézelődni, videózni, fotózni, beszélgetni, tényleg hatalmas élmény volt. A kerékpárút felvisz rengeteg dombra – főleg Etyek környékén –, melyek tetejéről gyönyörű szép panoráma nyílik a Váli-völgyre. A biatorbágyi szakaszon, a viadukton is átvisz az út, onnan szintén fantasztikus a kilátás minden irányba. Személyes kedvencem az Etyek előtti rész, amikor a Biai-tó felett felvezet egy dombra az út, ahonnan nagyon szépen rálátni a tóra, visszanézve ott van Biatorbágy, előttünk pedig Etyek. – sorolja élményeit és tapasztalatait Bendegúz. Mint mondja, a bejárt szakaszon a tapasztaltak is találnak számottevő emelkedőket, ám ezek egyáltalán nem legyőzhetetlenek, így hagyományos és rásegítéses kerékpárokkal is élmény a sportolás.

Egy kis információgyűjtés útközben

Forrás: Túrázók

A háromtagú csapat kicsivel több mint két és fél óra alatt teljesítette a csaknem hatvan kilométer hosszú távot.

– Nadap előtt már utolértek mindet a szürke felhők, úgyhogy ami a tempót illeti, a végén már nem fogtuk vissza magunkat, de azt mondanám, hogy kényelmes tekeréssel is három-négy óra alatt teljesíthető a táv. Igazából pont az a szép benne, hogy nincsenek kiemelkedően nehéz részek, így kortól függetlenül mindenkinek jó kikapcsolódási lehetőség. – teszi hozzá.

A kerékpárosoknak ugyancsak jó hír, hogy az út során megannyi kialakított pihenőhely várja a két keréken közlekedőket, akik egyúttal a hosszabb-rövidebb pihenő alatt a kihelyezett információs tábláknak köszönhetően még több érdekességet megtudhatnak az adott környékről.