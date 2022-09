Kiváló minőségben és nagyjából a tervek szerinti határidőre készült el a Mátyás király körút felújítása. Új úttest, új kerékpársávok, új gyalogátkelőhely és hasonlóan megújult járda szolgálja ezentúl az autósok, gyalogosok, kerékpárosok valamint a rollerrel közlekedő városlakók kényelmét és biztonságát. Több utazó is kérdezgette, hogy miért nem készült el az út átadásával együtt a Domus felőli oldalon a buszmegálló. A ma reggeli órákban azonban megkezdődtek a munkálatok, melynek köszönhetően hamarosan nem áznak az utasok a helyi járatra várva.

Frissítés:

Megkeresésünkre a Közlekedési Iroda adott választ:

Szeptember 14-én megnyitottuk a Mátyás király körúti felújított szakaszát, ami egy nagyon forgalmas útszakasz, emiatt is került rá sor, amint a kivitelezés előrehaladása már megengedte. De ahogy akkor is jeleztük, az az útszakasz a Schwäbisch Gmünd és a Szabadságharcos utcákkal együtt továbbra is munkaterület marad, így kisebb forgalomkorlátozások, akadályozások még előfordulhatnak. A kérdésben említett buszváró elbontására is a beruházás miatt került sor, és ahogy látszik, még most is folyamatban van a burkolatépítés. Ha elkészülnek a munkálatok, akkor természetesen visszakerül a buszváró fedése is.