A közel kétórás program a Himnusz éneklésével kezdődött, majd a megjelent vendégek név szerinti köszöntése következett. A Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusának ünnepi műsorát követően András István rektor köszöntő beszédével folytatódott a program. A Dunaújvárosi Egyetem új hallgatói fogadalmat tettek, melyben kijelentették, hogy a tanulmányaikat a tőlük telhető legjobb eredménnyel végzik, a tudomány nyújtotta ismereteket elsajátítják, magatartásukkal a Dunaújvárosi Egyetem hírnevét öregbítik, majd hivatalosan is polgárrá fogadta őket alma materük.

Süli János államtitkár, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke is köszöntötte a frissen felvételt nyert hallgatókat. A szenátus döntése alapján „a Dunaújvárosi Egyetem Tiszteletbeli Polgára” díjat Janus Poła, a Jan Amos Comenius Egyetem rektora vehette át, majd beszédét lengyel és magyar nyelven is hallhattuk, ebben kiemelte az egyetemek közötti együttműködés fontosságát, a közös sikereket. Elismerő oklevelet Sófalvi István Tamás és Mészárosné Horváth Erika vehetett át. Az idei tanévben 2 fő is részesülhetett a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban: Takács Dorina és Lajtos Laura Kinga. Az Aranykréta Díjat – hallgatói szavazatok alapján – a Társadalomtudományi Intézet oktatója, Kiss András Péter kapta. A HASIT Mentor díjat Mihálovicsné Kollár Anita Irén érdemelte ki. A továbbiakban az 50 éve végzettek vehették át jubileumi díszoklevelüket.

András István rektor beszédében beszámolt a hallgatói létszámnövekedésről, miszerint a 2022/23-as tanévet mintegy 2000 hallgató kezdi meg. A résztvevők itt hallhattak először a 2022-es felvételi eljárás sikereiről: „a felvettek számában jelentős, 7 százalékos emelkedés volt tapasztalható, ezáltal közel 700 leendő elsőéves hallgató kezdheti meg szakmai pályafutását az intézményben.”

Az eseményen részt vevők betekintést nyerhettek az egyetem adta lehetőségekbe: a HASIT programba, a Képzési Életpálya-menedzsment Programba vagy a Fitt Egyetem sportkoncepciójába. Szó esett az intézmény fejlesztéséről is, megtudhattuk, hogy a Paksi Kompetencia és Kutatóközpont 1,5 milliárd forintos projektje sikeresen lezárult, valamint, hogy a még zajló e-DUE projekt 4,5 milliárd forintos informatikai fejlesztéseket foglal magában. Ezenfelül a közeljövőben megkezdődik a főépület teljes körű felújítása. A rektor szerint „a hallgató egyetemünk számára központi érték. A hallgató együttműködő partner a fejlesztésekben, az értékteremtésben és értékmegőrzésben.” Az idei évben lehetőség nyílt jubileumi díszoklevelek átadására is, melyet az 50 éve végzett hallgatók vehettek át, így közel 100 fő részére állítottunk ki okleveleket, melyből 69 fő a rendezvényen személyesen át is vette azt.

Süli János mint a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős államtitkár hangsúlyozta, szándékában áll a Paks II. beruházás bázisát erősíteni tekintettel a több évtizedes közös múltra, melyben az egyetem kulcsfontosságú szerepet tölt be, amely során létrejöhetett az Atomerőművi Képzési Bázis. A hallgatókat szorgalomra buzdította, hogy az itt megszerzett tudás birtokában elengedhetetlen munkaerőpiaci igényeket elégíthessenek ki, ugyanis „a jó szakemberre mindig szükség van”.