A hagyományokhoz hűen ezúttal is hintón érkezett bíró és bíróné a mezőkomáromi szüreti felvonuláson. A Sió-menti nyugdíjas klub szervezésében útnak indult karavánt idén is a betyár vezette föl, s bár a táncos megállók az időjárás miatt kimaradtak, a jókedvnek nem voltak híján a helyiek. Akik épp nem a lovak húzta szekéren követték a sort, azok a traktorok utánfutójára pattanva csatlakoztak a menethez. A felvonulók most is ellátogattak a szomszédos Szabadhídvégre, ahol ugyancsak örömmel fogadták az ünneplőket. Mert a hagyományt a borongós idő sem szakíthatja meg.