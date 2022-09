Fehérvárra kerülnek Aba-Novák pannói

„A Magyar Nemzeti Galéria legutóbb rendezett Aba-Novák Vilmos gyűjteményes kiállításán szerepelnek a mesternek a magyar-francia kapcsolatokat bemutató, tizennégy képből álló nagy pannói. Ez a mű a Székesfehérvári István Király Múzeum tulajdona.” – közölte lapunk 1962. szeptember 6-án.

A gyűjteményes kiállítás után a pannók a székesfehérvári Csók István Képtárban kapták meg végleges helyüket. Aba-Novák ezeket a pannókat eredetileg a párizsi világkiállításra készítette, később Fehérvárra kerültek, ahol azonban a háború miatt felállításukra már nem került sor.

Esztergom is ünnepre készül

Államalapításunk idején különösen két városunk játszott szerepet az alakulóban lévő ország életében: Székesfehérvár és Esztergom. A Fejér Megyei Hírlap 1972-es beszámolója szerint szeptember első napjaiban megyeszékhelyünkön már lassan vége felé közeledett a millenniumi ünnepségsorozat, Esztergomban azonban még csak az idő tájt formálódtak a tervek, ugyanis ott 1973-ra tervezték a nagy ünnepet.

Az ezeréves évforduló megannyi élménygazdag programot ígért. A szervezés során a lakosság javaslatait is meghallgatta, s fontolóra vette a város. Az események lebonyolításához a város lakói hozzájárultak: összesen 35 ezer óra társadalmi munkát ajánlottak fel azért, hogy városukban is méltó lehessen az ünnep.

Eredményesebb Eb-ről álmodik

A velencei-tavi vitorlások legifjabb bajnokával készült interjút is olvashatták lapunk sport rovatában húsz évvel ezelőtt. Az akkor 12 éves ifjabb Váradi Imre az optimist hajóosztályban nyert aranyérmet. Mint mondta a vitorlázás iránti szenvedélyes édesapjához köthető, s leginkább a verseny gyorsaságát szereti, és azt, hogy nemcsak a fizikumot, de a „fejet” is használni kell hozzá. Akkoriban hobbi szinten biciklizett is Váradi Imre, aki azt is elmesélte, az iskolában a matematika és a környezetismeret a kedvenc tantárgya.