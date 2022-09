A Kálvária út felső részén még a háború előtt állt egy nyolcszögletű kápolna, a Kerek-hegyi Kálvária kápolna, amelyről ma már csak régi fotók mesélnek. Vélhetően az Eszterházyak építtették ezt is, ám ettől sokkal többet nem sikerült kiderítenie róla az alkotónak, aki az elmúlt években tizenhárom – egy kivételével mind – csákvári nevezetességet örökített meg makett formájában. A kápolna pontos kinézetét végül több egykorú fotó összevetése után sikerült rekonstruálnia, bár a színek talán nem pontosak, hiszen fekete-fehér fotókról beszélünk. – Egyesek vörös házként is emlegetik, ám azt nem tudom, miért. Az biztos, hogy az épület a háborúban sérült meg, ami után már nem állították helyre. Viszló Gyula tanácselnöksége idején aztán építési telkeket alakítottak ki a területen, maradványait akkor bontották el. A romos kápolnában még én is szaladgáltam gyerekfejjel és jól emlékszem arra a feszületre, ami a bejárati ajtóval szemben állt. Azt megmentették, lehozták a katolikus templomba. Ott van ma is – mesélte Dornyi Mihály, aki a kápolna tetejét végül zöldre festette, a bejárat kőkerete fehér lett, míg a mellett lévő ablak kerete pedig – mivel a csákvári ravatalozóban is a szürke szín dominál – szürke.

A kápolna egy 1926-ban készült fotón. Ma már családi házak állnak a környéken

Fotós: Fortepan

Az alkotás egyelőre a mester kertjében kapott helyet a szintén idén elkészült régi hengermalom szomszédságában. A két épület csak arra vár, hogy a Csuta Cukrászdában, melynek udvarán „lakik” a többi Dornyi-makett, befejeződjék a felújítás. A munkák végén a két évvel ezelőtt felavatott mini-Csákvár területét is megnövelik. Időközben ugyanis megszaporodott a megtekinthető nevezetességek száma.

Dornyi Mihály pedig tovább dolgozik. – Az egykori csákvári zsinagóga épületét szerettem volna legközelebb megalkotni, ami a Mikes utcában állt a háború előtt, de ugyanazzal a problémával szembesültem, mint a kápolnánál: nehezen találok eredeti fotókat róla. A hiteles munkához viszont látnom kellene az épületet több oldalról is. Ezért aztán Csuta Zsolt azzal az öltettel állt elő, hogy míg folyik a zsinagóga után a kutatás, készüljön el ismét egy ma is látható, sőt látogatható épület: jöjjön a Petőfi utcai Fazekas Emlékház, ami egyébként eredetileg is egy fazekas tulajdonában állt! A makett megépítéséhez szükséges fotók már elkészültek, a munka hamarosan el is kezdődhet.

A kisvárosban egyre többen tesznek javaslatot a következő makettre, így a zsinagóga mellett felvetődött már az Eszterházy grófok által, Gurdi majorban építtetett földművesiskola megalkotása is. Ez az épület szintén áll még ma is. Hogy végül melyik makettje születik meg, az még a jövő zenéje, ami – ahogy azt Dornyi Mihály minden alkalommal megjegyzi - az egészségétől is függ.