Évzáró a gimnáziumban, 1983 június végén. Megkapjuk a bizonyítványt, hazamegyünk. Otthon cseng a telefon, az osztályfőnököm hív, Kele Ibolya, a lányok testnevelő tanára, aki engem nem is tanít. Kérdezi, hogy nagyon magam alatt vagyok-e. Mondom, hogy igen. Pár napja volt az országos matekverseny eredményhirdetése, és a helyezésem elkeserített. Beszélgetni kezdünk, nem úgy, mint diák a tanárral, hanem úgy mint egy ember egy valamivel idősebb emberrel (33 év volt a korkülönbség…). Nem voltak közhelyek, nem volt “ez is jó eredmény”, nem volt “fiatal vagy, majd jövőre”, csak figyelem volt, és megérteni akarás. Az volt az első ilyen beszélgetésünk, az első gimnáziumi év végén, ezt aztán 39 év alatt további több száz követte.

Nem lehetett nem belegondolni, hogy mi minden kellett ahhoz a híváshoz. Kellett, hogy Ibi néni egy évzárón, ahol mindenki gyorsan végezni akar, 40 diák közt észrevegye, hogy milyen rossz kedvem van, legyen egy helyes tippje arról, hogy miért, kikeresse a telefonszámunkat, és kezdeményezzen egy hosszú hívást, ami akkor nem volt ingyen, sőt.

Ibi néni sok-sok diákja életét értette meg ilyen mélyen. Amikor meglátogattam, vagy felhívtam, volt tanítványai tucatjairól tudott olyan híreket, amilyeneket csak barátok tudhatnak. Ez mutatta azt is, hogy őt évtizedek után is, az utolsó napokig komolyan érdekelte tanítványai élete, meg azt is, hogy a diákok visszajártak hozzá. Sok mindenre ránevelt minket, ezekből egyet emelnék ki. Ha egy kockázatos döntés előtt álltam, és bevallottam, hogy félek, mindig azt mondta, “Inkább félj, mint hogy ne próbáld meg. Akkor nem fogod magad vádolni később.”

Kele Ibolya augusztus 22-én hunyt el, rövid betegség után. Írhatnám, hogy vele eltűnt több száz volt fehérvári diák életének egy darabja. Írhatnám, de nem lenne igaz. Pedagógusi munkájának, majd baráti figyelmének eredményei továbbra is jelen vannak életünkben, és így ő is itt van közöttünk.

Forrás: Bóna Miklós

Kele Ibolya 1934-ben született Gödöllőn. Hatvanban nőtt fel, a Testnevelési Főiskola 1958-as elvégzése után került Székesfehérvárra. A Vasvári Pál Gimnáziumban kezdett, majd 1962-ben került a József Attila (a mai Ciszter) Gimnáziumban. Ott 1990-ben már nyugdíjasként érettségiztette utolsó osztályát, majd a Bugát Pál Szakközépiskolában dolgozott óraadóként még tíz évig.

Temetése szeptember 21-én délelőtt 10 órakor lesz a Béla úti temetőben.