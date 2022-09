Az eltelt évtizedek után még sokakban éltek a korábbi emlékek, történetek és barátságok. Többekben felmerült ezek felidézésének igénye, ezért ma, azaz csütörtökön délután létrejött a nagy találkozó.

– Körülbelül nyolcvanan-kilencvenen vagyunk – mondta a feol.hu-nak Annus István, az egyik szervező. – A mi korunkban már előfordul, hogy váratlanul le kell mondani egy ilyen eseményt, de olyan jó a hangulat, hogy eldöntöttük, nem várunk a következő találkozásig újabb 19 évet. Nagyon jó érzés együtt lennünk még akkor is, ha már nem mindenki ismeri fel a másikat. Úgy döntöttünk, két év múlva ismét összejövünk. Kis csapat voltunk, a nagy hal Videoton felfalt bennünket, de aztán a Kossuth-gyáregység hasonlóan megőrizte családias jellegét és a többség továbbra is együtt maradt. Igazi piknik hangulat alakult ma ki, ezért igyekszünk legközelebb azokat az egykori munkatársainkat is megtalálni, akikhez most nem jutott el a találkozó híre.

(A vállalat múltjával és az ott dolgozók sorsával rövidesen bővebb írásban is foglalkozunk.)