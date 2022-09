Havas Dóra tíz részes sorozatában olyan innovatív, hazai élelmiszertermelőket látogat meg, akik profi, kimagasló minőségű termékeket állítanak elő, hogy ezeket ne csak az üzletek polcairól levéve használjuk, hanem ismerjük meg, honnan érkeznek, hogyan termelik, tenyésztik erre hivatott termelőik. Ezek egyike Vécsei László, akinek orondi tanyáján számos állat megtalálható és többfajta, finom sajt is készül. Hogy hogyan? Ez is kiderül a műsorból, amelynek végén Havas Dóra finom, ezúttal báránymájas ételt főz. A fogáshoz szükséges zöldségek is Csákberényből, Bíróné Sári néni kertjéből kerültek a konyhába. Sári néni egyike azoknak, akik évről évre részt vesznek a csákberényi kertversenyben. Vagyis, ez ma már nem is verseny, csak annak indult, amikor a település bekapcsolódott az országos kertszépségversenybe. Később már „csak úgy”, verseny nélkül is folytatódott a kezdeményezés: a csákberényi kertészek – a 16 évestől a nagymama korúakig – minden évben megnézik egymás kerjték, palántákat, magokat cserélnek és megosztják egymással bevált kerti tippjeiket.

Csákberény egyébként nem első alkalommal mutatkozik be gasztroműsorban, hiszen néhány éve a Gasztroangyal stábja is forgatott már a faluban, illetve az orondi tanyán.