Cica, Katica, Kisegér és Kismadár. Mint megtudtuk, ezekbe a csoportokba jár most 101 gyermek, akik több településről verbuválódtak össze. Eddig is tanultak vallásos dolgokat, emellett német nemzetiségi nevelést is kaptak az Örökös Zöld Óvodában, mely egyben Tehetségpont is, méghozzá 4 műhellyel, melyekben a tudást tevékenységbe ágyazva adják át a gyerekeknek.

A minden szempontból új év kezdetére reflektálva a vezető óvónő azt mondta: - Nem volt könnyű az átállás és sokaknak jár hála és köszönte érte, de a legnagyobb köszönet mégis a dolgozókat illeti meg, hiszen nem volt könnyű végigkísérni a folyamatot és megfelelni az elvárásoknak. Ennek ellenére semmilyen személyi változás nem történt, illetve eggyel még többen is lettünk, mint voltunk. A nevünk már új, ám úgy gondolom, hogy csak egy év múlva leszünk igazán azok, amire kereszteltek minket, hiszen addig meg kell tanulnunk, hogy mit is kell tenni a Boldog Gizellává válás érdekében.

Az ünnepségen természetesen a gyerekek is felléptek, énekelve a vendégeknek és Spányi Antalnak. A főpásztor a műsor végén csokrot is kapott a piciktől, majd fehér stólát öltött az áldáshoz. - Egy hosszú út állomásához érkeztünk. Megköszönöm a bizalmat, hogy ezt az óvodát a katolikus egyház fenntartására bízzák. Jelenleg 21 oktatási, nevelési intézményünk van, így már tudjuk azt is, hogy ez a 21 képes egymást támogatni, segíteni a munkában, rálátnak egymásra. Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek itt jól érezzék magukat és azt is, hogy otthon majd tanítsák a családokat. A gyerek minden képességét egyszerre kell fejleszteni. Fontos, hogy találja meg a céljait és a hitét is.

Áldásában Isten és Boldog Gizella közbenjárását kérte az püspök az óvodára, majd megszentelte az intézményt, melyet a délutáni program utolsó eseményeként körbe is járt a meghívott vendégek serege.