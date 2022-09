– A bölcsőde udvarának egy részét közterület nyitásával készülünk kivitelezni annak érdekében, hogy kétirányú legyen a forgalom és a parkolók száma is növekedjen – mondta lapunknak Kardos Ádám polgármester. – A későbbiekben a rendezési terv is így számol ezzel a változással. Az ott lévő vízelvezető árkot a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tartja karban: vízjogi létesítési engedélyt kértünk azért, hogy le tudjuk fedni, így kiváltva a gyalogosforgalmi hidat, ezzel rendezettebbé téve a területet.

A bölcsőde közel hatszáz négyzetméter alapterületű lesz, a létesítmény három csoportszobával, főzőkonyhával, tornaszobával negyvenkét gyermeket lesz képes fogadni várhatóan a jövő év szeptemberétől. A tervezők, illetve az önkormányzat megrendelésére az épületet megpróbálják úgy kialakítani, hogy a legkorszerűbb energetikai előírásoknak is megfeleljen, azaz mennyezethűtéssel és padlófűtéssel lesznek ellátva a foglalkoztatók. A rezsiárak miatt fontos, hogy nagyteljesítményű napelem kerüljön az épületre.

– Az önkormányzat 570 millió forintos támogatást nyert el erre a célra, a közbeszerzés sikeresen lezárult, majd szerződést kötöttünk a vállalkozóval – folytatta a településvezető. – A kivitelezés jelenleg olyan fázisában van, hogy a héten megkezdik a födémszerkezet betonozásához szükséges zsaluzási munkákat. A megnövekedett építési költségek miatt az önkormányzat plusz forrásigényt nyújtott be, ha erre a támogató lehetőséget biztosít, élünk a lehetőséggel.

Új padló került le, festettek és kicserélték a világítótesteket is a kultúrház most felújított közösségi termében

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A jelenlegi önkormányzat megválasztása óta arra törekedett, hogy felpezsdítse Pákozd kulturális életét. Ennek egyik eszköze, hogy saját forrásból felújították a művelődési ház vizes blokkját, majd egyik, összenyitható dupla termét, azt, ahol ezután az egyesületek gyakorolhatna majd, vagy például a hagyományőrzők is megrendezhetik találkozóikat, bemutatóikat. A célok között szerepel, hogy ha nyernek a turisztikai beruházást támogató pályázaton, olyan teret hozzanak létre a házban, amely nem csak az itt élőknek, de a turistáknak is megfelelő lehetőséget biztosít a szabadidő színvonalas eltöltéséhez. Amit már elnyertek, az egy nagyteljesítményű napelemrendszer kialakításához szükséges pályázat, amellyel nem csak a Kultúra Házának energiaellátását, de felesleg esetén más önkormányzati létesítményeket is el tudnak majd látni elektromos árammal.