A lecsófőző versenyt nem a fehérvári lecsófesztivál kistestvérének szánták, amikor három évvel ezelőtt meghirdették az elsőt. Az ötletgazdák úgy vélik, a lecsó nemzeti ételünk, minden háztartásban készítik, és persze ahány ház, annyi szokás. Így aztán arra gondoltak, ezen a versenyen a falubeliek is megmutathatják, hogy készül a lecsó Bodméron. A rendezvénynek hamar híre ment a környéken, így az idén már a szomszédos Vértesboglárról és Szárról is neveztek csapatok, sőt a száriak az ezüstérmet is elvitték.