Erika 28 éves múlt, egy évvel ezelőttig Szabadbattyánban lakott négy kicsi gyermekével, egy nagyszülőktől örökölt lakásban, ahonnan kiköltöztették. Az indok az ingatlan rossz állapota volt, alkalmatlan arra, hogy ott éljenek. Bár azt mondták neki, ha javít a lakás állapotán, maradhat. Minden pénzét ráköltötte, mégis el kellett jönnie, a hatóságok a felújított állapotra nem voltak kíváncsiak. A felszólítás egyértelmű volt: vagy költöznek, vagy elveszik a kicsiket.

Semmi sem oldódott meg

Erika költözött. Az elmúlt évben egy ismerősének a lakásában élt a gyerekekkel, de innen is hamarosan költözniük kell. Árverezés alatt áll az ingatlan, amiről nem tudni pontosan, hogy mikor kerül új tulajdonoshoz.

Mindemellett a legközelebbi buszmegálló is nagyjából négy kilométerre van. Az édesanya minden nap négyszer járja végig azt az útvonalat gyalog. Reggel elviszi a kicsiket a Szabadbattyánban lévő iskolába és óvodába, majd hazamegy. Délre ismét Szabadbattyánban kell lennie, a gyerekeket elhozni. Az út nagyon rossz. Amint eső esik vagy megérkezik a hó, járhatatlanná válik gyalogosan – meséli.

Erősnek lenni és maradni

A konyhában, az étkezőasztalnál ülünk, miközben történetüket hallgatom. Kisfia orvosi papírjait mutatja és azon gondolkodom, hogyan lehet ezt bírni. De tudom a választ: édesanya.

Egyedül van, segítséget nővérétől és sógorától kap, amennyit ők is bírnak, de az nem sok. A jelenlegi lakhelyük is az ő segítségükkel lett valamelyest lakható, de így is bőven lenne rajta mit alakítani. A bejárat előtt lévő lépcső szinte életveszélyes – és ez csak egy apróság, amit látok. Tudja, hogy borzasztóak a körülményeik, sokkal több mindent szeretne, de a havi 92 ezer forint ennyire elég. A négy kisgyermek napi ellátása teljes embert kívánt. Küzd, reménykedik és fél. Fél, hogy elveszik tőle a gyermekeit. Akármilyen nehezek a körülmények, nem viselné el az elvesztésüket.

Erősnek kell maradnia a legnehezebb helyzetben is, hiszen ilyen egy édesanya

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Egy beteg kisfiúval

Mint mondja, mindezt nehezíti kisfia betegsége. A gyógyszerei havi szinten hatalmas összeget emésztenek fel, van, hogy elérik az 50-60 ezer forintot is. A maradék pénzből kell valahogy megoldania, hogy étel kerüljön az asztalra. Még hátra van egy műtétje a kisfiának, amit az elmúlt évek koronavírus-járványa miatt folyamatosan elhalasztottak. Bármikor rosszul lehet, jöhet egy roham.

Erika már évek óta harcol gyerektartásért, mindhiába. Kért már segítséget, de nem kapott. Azt ajánlották neki, ha nem bírja egyedül, menjen a gyerekekkel anyaotthonba. A rossz lakás árverés alatt álló részét megvehetné, ezzel biztosítva egy ideig a lakhatásukat, ám ez a havi 92 ezer forintból lehetetlen küldetés. Albérletre nem is mer gondolni. Mindemellett a gyerekek iskolába és óvodába járása sem egyszerűsödne le.

Erika egy rossz kapcsolatból menekült el annak idején, és vállalta, hogy egyedül, de a fizikai bántalmazástól megóvva magát és gyermekeit, az anyagi kihívásokkal teli életet választja.

Sajnos nem kapott segítséget, pedig kért, és nagy szükség is lenne rá

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Mit hoz a jövő?

A négy gyermek mellett és a jelenlegi körülmények között nem tud elmenni dolgozni, mivel minden reggel el kell őket kísérni az iskolába és az óvodába. A legidősebb nagylány nyolcéves, a legkisebb öt, a gyerekek főállású anyát igényelnek.

Nagyon fél attól, hogy a hatóságok elveszik tőle a gyerekeket. Minden lehetőséget megmozgat, hogy ez ne történhessen meg, mindenképpen ő szeretné a gyermekeit nevelni. Ha ezt a lakást is el kell hagyniuk, már végképp nincs hová mennie...