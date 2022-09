Nem is olyan régen egy szabadbattyáni édesanyáról, Erikáról számoltunk be, aki négy gyermekével kényszerült kiköltözni a lakhatatlanná lett otthonukból. Szerencsére van fedél a fejük felett, még ha távol is esik az iskolától és az óvodától. Ez már önmagában egy nagy segítség, hogy a négy gyermeknek van – ha csak ideiglenesen is .

Az adomány Székesfehérvárról érkezett.

Az írás megjelenése óta akadtak jelentkezők, akik segíteni szerettek volna a családnak. Volt, ahonnan anyagi támogatás érkezett, volt, aki szőnyeget, étkező garnitúrát, íróasztalt hozott a családnak. A szobába kandalló került egy szabadbattyáni lakos felajánlásának jóvoltából, amit azonnal be is állítottak a helyére. A hétvégén két “rakomány” mindenféle jóság érkezett a házhoz. Több zsáknyi ruhát, tartós élelmiszert: lisztet, cukrot, tartós tejet, tésztát, ivólevet készített össze a fehérvári adományozó. Mindenre gondoltak, elsősorban a gyerekekre. Volt a csomagban, nassolnivaló, csokoládé, színező, mesekönyv. Nem maradtak el a tisztítószerek sem, szintén több szatyorral.

A reményteli hírek ezzel nem fejeződtek be. Megkeresésünkre Szabó Ildikó, Szabadbattyán polgármestere elmondta, hogy a családra eddig is nagy gondot fordítottak, és ez a jövőben sem lesz másként. Minden, eddig biztosított segítséget megkap az édesanya, ami az önkormányzat részéről lehetséges.

Erika folyamatosan kapcsolatban áll a helyi Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálattal és az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserével is – tudtuk meg Csontos Erzsébettől, a szabadbattyáni Szolgálat vezetőjétől, a központ munkatársától. Évek óta mindennemű támogatást megadnak nekik, mind a természetben, mind információnyújtásban, ügyintézésben és anyagiakban is. Munkájuknak elsődleges célja, a gyermekeket a családban megtartani, és a szülőt erre képessé tenni.

Lakhatásuk elvesztésekor rövid és hosszú távú alternatívát is kínált a családnak a szabadbattyáni gyermekvédelmi szolgálat, ezzel Erika eddig még nem élt. Az édesanyának lehetősége van helyben munkába állni, amit közmunkaprogram keretén belül az önkormányzat biztosíthat neki, így a négy gyermek mellett rugalmas időbeosztás is biztosított. Az elmaradt gyermektartásdíj intézésében is kapott segítséget.