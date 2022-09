Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere pedig előadásában arról beszélt, hogy az egész jelenlegi ciklus gyakorlatilag egy válságmenedzsment kezd lenni, ami nyilván nem csak az önkormányzatokat érinti. A covid után kitört az orosz–ukrán háború, ami először menekültkérdést hozott a településekre – nem csak a keleti országrészben –, majd a háború gazdasági következményeit kell kezelni. – Az előttünk álló kihívások szükségessé teszik az agglomerációs gondolkodást, mert az életet nem zárhatjuk be közigazgatási határok közé – osztotta meg a gondolatait Cser-Palkovics András, aki az önkormányzati kommunikációs központ beszámolója szerint beszélt a szolidaritási hozzájárulásról is.

Kiemelte, hogy ennek az egyik legnagyobb befizetője Székesfehérvár. – Fontos a szolidaritás, de az az arány, ami kialakult, már túlmutat ezen. Jobb megoldás lehetne a szolidaritási kérdésre, ha például a befizetett összeg kifejezetten a környező településeken lenne felhasználható, hiszen a Székesfehérváron megtermelt gazdasági javak egy részét a környékbeli településekről hozzánk ingázó munkavállalók teremtik meg. Az elszálló energiaárakkal kapcsolatban elhangzott, Székesfehérváron két csoportját állították fel a szolgáltatásoknak: a bölcsődéket, az óvodákat, a bentlakásos szociális intézményeket és az orvosi rendelőket mindenképpen nyitva kívánja tartani az önkormányzat a téli hónapokban is, ami a helyi gazdaság működése miatt is fontos.

Beszélt arról is, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége elfogadott egy többpontos határozati javaslatot, mely kitért a kiegészítő támogatásokra az intézmények esetében, a szolidaritási adóra, a gépjárműadóra és a településekre érkező EU-s forrásokra is, emellett a kormányzattal is folynak egyeztetések. A polgármester kiemelte: mint minden válságnak, ennek is lehetnek pozitív hozadékai a nehézségek mellett. A válságok hajtják az innovációt, serkentik a kreativitást mind közösségi, mind technológiai értelemben. Cser-Palkovics András azzal zárta gondolatait: – Erős állam nem képzelhető el erős települések nélkül, a polgármesterek felelőssége pedig kettős: képviselniük kell településüket és képviselniük kell általában az önkormányzatiságot is.

A magyar önkormányzatok napján Polgármesteri Arany Pecsétgyűrű díjat vehetett át Székesfehérvár polgármestere, amit a MÖSZ azoknak a hazai és határon túli magyar polgármestereknek az elismerésére alapított, akik kimagasló tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez, és legalább egy teljes cikluson keresztül betöltötték tisztségüket. Mint a méltatásban elhangzott, Cser-Palkovics András munkássága alatt a város jelentősen megerősödött, a gazdaságélénkítés mellett pedig a közösségépítésre helyezte a hangsúlyt, fellendítette a város kulturális életét, az elavult infrastruktúra felszámolására számos lépést tett felújításokkal, beruházásokkal és fejlesztésekkel. 2019 szeptemberében átvehette Az Év Polgármestere díjat. A 2019-es helyhatósági választásokon pedig a szavazatok több mint 60 százalékát megszerezve harmadjára is Székesfehérvár polgármesterévé választották.