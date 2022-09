Júniusban adtak át a kivitelezőknek számos munkaterületet a városban, amit előkészítés, tervezés, pályáztatás, majd szerződéskötés előzött meg. Az út- és járdafelújítási munkák jelentős része elkészült, a napokban városszerte és több helyen is megtörténnek a műszaki átadások, ami annyit jelent, hogy hivatalosan is használatba lehet venni a felújított járda és útszakaszokat – olvasható a közleményben, amelyben részletezik a munkálatokat:

- A Köfém lakótelepen a Budai út 165. előtt elkészült a járdafelújítás, és ugyancsak a Köfém lakótelepen a Köfém 11. és a 36. között is megépül az új járda a központi út mellett ott, ahol jelenleg nincs kiépített járdaszakasz.

- Elkészült már a Rádió lakótelepen a 21-es szám előtti járda felújítása, és a Hargitai utcában hamarosan tovább épül a több ütemben megvalósuló térköves járda. Ez utóbbi munka azért csúszik, mert a Maroshegyre jellemző színes térkő gyártását külön meg kellett rendelnie a kivitelezőnek.

- A Kőrösi út felújításával egy nagyon régi igényt sikerült kielégíteni. A 182-es szám és a Rába utca között eddig mart aszfaltos volt a burkolat, és a nyomvonal módosítása mellett most kétrétegű felületi bevonatot kapott, amivel már szinte teljes egészében szilárd burkolattal rendelkezik az utca. Az utcában összesen mintegy nyolcszáz méter hosszan épült meg az új útpálya.

- Szintén a Feketehegy-Szárazréten tovább folytatódott az Új Csóri úti járdafelújítása. 2022-ben a Bébic és a Szamos utca között épült új járda. Ez volt az út legszélesebb járdaszakasza.

A kivitelezők minden járdafelújításnál egyeztetnek az ingatlantulajdonosokkal a házuk előtti munkákról.

- A Felsővárosban is elkészültek a járdafelújítások is a Forgó utca 7-11. között, az Alkony utcában és a Csutora utcában is.

- A Búr telepen, a Madách utcában a páros oldali járda felújítása kezdődött el, itt még a bontási fázisban van a kivitelező. Ez a járdaszakasz már nagyon rossz állapotban volt, ami teljesen új burkolatot kap.

- A Vízivárosban a Sarló utca 11. és 23. melletti járda felújítása történt meg.

- Hamarosan kezdődik a Seregélyesi úton a Budai út és a Mentőállomás, Aszalvölgyi-árok között a járda felújítása a Szent György Kórház mellett. Teljes felújítás lesz, aminek a kivitelezése szeptember közepéig elkezdődik. A területen a napokban fejezi be az E.On egy régi, 10kw-os vezetéket cseréjét, utána kezdődhet a kivitelezés.

- A Balatoni úti járda felújítása is teljes egészében elkészült az idei nyáron: a Jancsár Hotel és a körforgalom között sikerült felújítani a szakaszt.

- A Vértanú utcában, a 73-as számnál a kereszteződésben, lakossági kérésre egy kisebb ívkorrekció történik a gyalogosok biztonsága érdekében. Az Almássy lakótelepen pedig hamarosan padkaburkolás kezdődik, de itt a növények védelme érdekében változtatni kell a műszaki tartalmon, mely egyeztetés alatt van.

- A Vörösmarty téren még tavasszal kezdődött a belső út és a járdák teljes felújítása. A kopóréteg azonban nem került még fel az útra, mert szeptember első hetében indult el a Széchenyi 2-4 melletti burkolatfelújítás és ezt a két területet egyben aszfaltozza majd a kivitelező. Itt a Vak Bottyán közből nyíló korábbi rossz állapotú beton burkolat elbontása után a terület egy új pályaszerkezetet kap új csapadékvíz elvezetés kiépítésével együtt. A munka a beton bontásával elkezdődött.

- A Palotavárosban a Cserepes köz 3-nál a korábbi gyephézagos parkoló térkövezése történt meg és hamarosan kezdődik a Kelemen Béla – Kodolányi János utca belső részén a 30-40 éves lépcsők felújítása. Ugyancsak hamarosan kezdődik a Halász utcában a járdaépítés: az új játszótérnél a parkot keresztező aszfaltos járdának az összeköttetése történik meg a Palotai út felőli járdával.

- Az Öreghegyen az Újbányai utcában (a Késmárki – Újbányai eddig fel nem újított része) jövő héten indul a burkolatcsere és a szegélyek javítása, ami még idén be is fejeződik. Az Öreghegyen a Técsői utca is új burkolatot kapott idén.

- Elkészült már, de még a közforgalom előtt nincs megnyitva a Prohászka templom melletti nagy murvás parkoló, melyet ideiglenes jelleggel alakítottak ki. Várhatóan jövő hét keddtől mindenki használhatja majd a parkolót, ahova be- és kihajtani a Kaszap István utca felől lehet majd.

- A Deák Ferenc utca páros oldalán több ütemben újul meg a házak mögötti útburkolat, a járda és a szegélyek, valamint a parkolófelületek. A burkolatfelújítás idén mintegy 1100 négyzetméternyi felületen történik meg.

- Folyamatban van továbbá Hosszúsétatér 14-40 szám előtti, a Toronysor 1-2. szám előtti és a Mancz János utcai járdaszakaszok felújítása is.